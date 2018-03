D1 z Říkovic by se mohla začít stavět letos, Děti Země s žalobou neuspěly

Verdikt, který může urychlit zahájení stavby dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, vynesl Krajský soud v Ostravě s pobočkou v Olomouci.

Zamítl žalobu ekologických aktivistů Děti Země, kterou vedli proti ministerstvu životního prostředí kvůli povolení výjimek u šestadvaceti druhů zvláště chráněných živočichů.

Vyhráno ale zdaleka není - Děti Země se chtějí odvolat.

Ekologičtí aktivisté tvrdí, že nebyl zohledněn škodlivý zásah budoucí dálnice kolem Přerova na biotopy zvláště chráněných druhů živočichů.

Podle nich lze trasu dálnice posunout mimo tyto biotopy a druhým dechem dodávají, že ten, kdo na stavbu úseku D1 Říkovice - Přerov doplatí nejvíce, budou obyvatelé nedalekých Dluhonic.

Místní lidé už dříve požadovali posunout trasu dálnice tak, aby vedla mimo jejich obec.

Krajský soud v Ostravě žalobu Dětí Země neuznal.

„Žalobu jsme zamítli a žalobní námitky neshledali důvodnými,“ potvrdil mluvčí Michal Renda.

Soud podle něj rozhodl bez nařízeného jednání, protože k tomu byly splněny zákonné podmínky.

„Zkrácené znění rozsudku je vyvěšeno na úřední desce a písemně ho rozešleme všem stranám,“ řekl.

Podáme kasační stížnost, zní od ekologů

Děti Země už ústy svého předsedy Miroslava Patrika avizovaly, že hodlají ve sporu pokračovat a podají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Nečekali jsme, že krajský soud tak rychle a s takovou lehkostí o naší žalobě rozhodne. Zřejmě alibisticky předpokládá, že spor stejně skončí u Nejvyššího správního soudu, takže hlavním kritériem byla rychlost. Až plnohodnotný rozsudek získáme, počítáme s tím, že kasační stížnost podáme,“ komentoval verdikt předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Obyvatele Přerova teď asi nejvíce zajímá to, zda začne vymodlená stavba posledního úseku dálnice D1 na Přerovsku mezi Říkovicemi a Přerovem ještě letos. Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala byl v této věci ještě donedávna skeptický, ale rozhodnutí soudu mu prý dodalo optimismu.

Přijdou další obstrukce?

„Je to pro nás dílčí vítězství a neříkám, že nedůležité. Máme pravomocnou výjimku, a to je klíč k tomu, aby mohl stavební úřad v Přerově zahájit řízení o změně územního rozhodnutí, jež bylo přerušeno. Dá se ale předpokládat, že budou obstrukce pokračovat, a spíše by mě překvapilo, kdyby to tak nebylo,“ zhodnotil.

Nakolik je reálné, že se na úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem kopne do země už v letošním roce?

„Procesy, které nás čekají legislativně, trvají v řádech měsíců. Pokud nenastanou další obstrukce, tak ano. Teď by to asi stálo za další plakátovou výlepovou akci pana primátora,“ připomněl fakt, že nechal primátor před časem po městě vylepit plakáty s telefonním číslem na předsedu Dětí Země. Lidé se na něj totiž obraceli s častými stížnostmi a ptali se ho, proč se na úseku dosud nezačalo stavět.

První muž přerovské radnice Vladimír Puchalský (SpP) rozhodnutí soudu přivítal.

„Podle našeho názoru veřejný zájem na realizaci této klíčové dopravní stavby výrazně překračuje zájem na ochraně zvláště chráněných druhů živočichů, které by mohly být stavbou dotčeny,“ konstatoval.