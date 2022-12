„Je dobře, že nám zájemci volali už předem, takže mají na baňky rezervaci. O zdobení je totiž velký zájem, a to i mezi školami. Vánoční dílny pro školy se obsadily během jediného týdne a máme vyčerpanou celou kapacitu, což bylo tisíc baněk,“ přiblížila Jana Trtíková, vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově.

Některé děti nazdobily baňku podle vzoru na výkresu, jiné popustily uzdu své fantazii.

„Používáme stejnou techniku jako zaměstnanci skláren, kteří baňky malují. Nejprve se nanáší vrstva lepidla, pak se baňka zasype třpytkami a celý proces se znovu opakuje, pokud chcete více vrstev,“ popsala.

Poslední předvánoční akcí pro veřejnost, kterou Muzeum Komenského pořádá, je výroba originálních balících papírů a taštiček na dárky.

„Kdo by chtěl najít něco zajímavého pod stromečkem, může zavítat na letošní poslední dílničku, a to ve středu 14. prosince od 15 do 17 hodin,“ uzavřela.