Žáci z přerovských základních škol zřizovaných městem se budou testovat ve dnech 1. a 8. listopadu.

„Netěší nás to, ale možnost volby nemáme,“ zhodnotil náměstek primátora Petr Kouba (ODS). Podle něj už byly testy „Sejoy“ do škol distribuovány - a to v počtu 8675 kusů.

„Školáci, kteří nechtějí používat tento způsob testování z nosu, si mohou stejně jako na jaře donést vlastní testovací sady, které jim lépe vyhovují,“ dodal Kouba.

Pokud některý z rodičů ví, že jeho dítě samotestování nezvládne, může být procesu přítomen.

„Při výuce mohou být žáci bez roušek, v případě odmítnutí testování bude muset mít ale školák ochranu dýchacích cest nasazenou po celou dobu svého pobytu v budově,“ doplnil vedoucí oddělení školství a mládeže přerovského magistrátu Petr Hrbek.

Pokud některý z rodičů vyhodnotí, že nechce za těchto podmínek svého potomka posílat do školy, musí absenci řádně omluvit a dohodnout se s vyučujícím na předávání úkolů - distanční výuka souběžně s prezenční probíhat nebude.

Testování se netýká naočkovaných dětí. Všech školáků se ale týká povinnost nosit ve společných prostorách budovy roušku.