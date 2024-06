Konec školního roku se nezadržitelně blíží a rodiče mohou oslavit začátek prázdnin společně se svými ratolestmi na nejrůznějších akcích, které jsou pro ně připravené. Čeká je zmrzlina zdarma, ale mohou si užít také promítání v kině Hvězda nebo návštěvu Plaveckého areálu v Přerově.

Kam s dětmi za vysvědčení? Pokud budete chtít s dětmi vyrazit na koncert, můžete navštívit v neděli 30. června Hodové slavnosti v Želatovicích. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Rušno bude v pátek 28. června dopoledne v Galerii Přerov, kde se koná akce Hurá na prázdniny! Děti, které v době od 8.30 do 11 hodin předloží své vysvědčení, dostanou zmrzlinu zdarma. Od 9 do 11 hodin se mohou těšit na třpytivé tetování, od 9 hodin do 9.40 zhlédnou ukázku psovodů Městské policie v Přerově, ale i další zábavný program.

Plavecký areál

V sobotu 29. června si užijí zpestření všechny děti, které si přijdou zaplavat na venkovní koupaliště Plaveckého areálu v Přerově. „Ke každé zakoupené dětské vstupence dostanou školáci zdarma poukázku na ledové osvěžení a skákací hrad, který bude ve venkovním areálu k dispozici od 13 do 17 hodin. Kromě standardního sortimentu si budou moci koupit u stánku s občerstvením také cukrovou vatu,“ přiblížil Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem.

Poslední červnový víkend navíc nabídne školám Sportoviště Přerov také využití koupaliště v dopoledních hodinách - včetně beach volejbalových a dětských hřišť.

Hodové slavnosti v Želatovicích

Pokud budete chtít s dětmi vyrazit na koncert, můžete navštívit v neděli 30. června Hodové slavnosti v Želatovicích, na kterých od 14.30 hodin vystoupí oblíbené duo Ela a Tom s písničkami Pavla Nováka. Akce se koná na hřišti FC Želatovice.

Kino Hvězda

Děti mohou strávit v pátek 28. června celé odpoledne také v přerovském kině Hvězda, kde se bude promítat od 13 hodin až do večera. „Ve 13 hodin začne první představení Já, padouch 4, od 15 hodin mohou zhlédnout film Imaginární přátelé, v 17 hodin pak Ten, co slaví každý den. V 18.15 následuje film Rychle a nemožně a ve 20 hodin uzavírá celý odpolední blok Tiché místo: První den,“ nastínila vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková.

„Kromě toho chystáme také jednu novinku na červenec, která se ale týká všech generací. První tři červencové úterky mohou lidé v kině zhlédnout záznamy divadelních představení. Sérii zahájí 2. července v 19 hodin představení Žítkovské bohyně - strhující bestseller Kateřiny Tučkové v podání Východočeského divadla Pardubice, v úterý 9. července zhlédnou Baladu pro banditu v nastudování brněnského divadla Husa na provázku a 16. července je čeká Pes baskervillský v provedení Jihočeského divadla,“ doplnila Měrková.