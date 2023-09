Děti v Přerově vyrazí do školy pěšky, podpoří Evropský týden mobility

Místo obvyklé cesty autem s rodiči vyrazí tento týden přerovské děti do školy pěšky. Šest základních škol se totiž v týdnu od 18. do 22. září zapojilo do celostátní výzvy Pěšky do školy, jejímž cílem je snížit ve městech dopravní zátěž.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK