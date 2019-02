Pěvecká soutěž je součástí folklorního festivalu V Zámku a podzámčí, který pořádá Folklorní soubor Haná Přerov.

„Únorový termín soutěže je zvolen tak, aby děti mohly postoupit do regionálního kola soutěže O Hanackyho kohóta,“ vysvětlila Lenka Blažková z Folklorního souboru Haná Přerov.

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – mateřské školy a 1. třídy základních škol, děti ve věku 7 až 10 let, 11 až 12 let, a také 13 až 15 let. „Každý ze soutěžících si připraví dvě písničky z oblasti Hané, které pak zazpívá bez doprovodu před odbornou porotou,“ doplnila Lenka Blažková.

Pěvecké klání se uskuteční v historické prostředí Korvínského domu na Horním náměstí v Přerově. V minulém roce se soutěže zúčastnilo pětatřicet malých zpěváčků, devět z nich pak postoupilo do regionálního kola.