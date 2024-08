„Děti jsou nadšené z nových prvků, do nichž se vhání ručním pumpováním voda. Lidé nás zasypávali svými tipy, kde by mohl stejný vodní prvek v rámci města vzniknout také,“ popsal přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Po obchůzce navržených lokalit vybralo město jednu, která by nejlépe vyhovovala.

„V příštím roce postavíme soustavu vodních korýtek na sídlišti v ulici Bří Hovůrkových. Přes zimu zajistíme projekční přípravu a na jaře začneme vodní prvek budovat, aby ho už v létě mohla veřejnost využívat,“ řekl náměstek primátora Miloslav Dohnal (Pomáháme městu - ODS).