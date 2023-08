Vydatný déšť komplikuje žně na Přerovsku i v celém Olomouckém kraji. Zemědělci odhadují, že zatím není sklizena ani polovina z osetých ploch. Pod střechou mají jen ozimou řepku a zčásti ozimý ječmen. Zemědělci museli veškeré práce na poli kvůli dešti pozastavit. Vyčkávají, až jim počasí dovolí vjet zpátky do polí.

„Sklizeno toho moc není. Odhaduji, že není posečena ani polovina. Počasí nám dělá starosti. S dlouhotrvajícími dešti jde kvalita obilí rapidně dolů. Porosty černají a hrozí rozšiřování plísní. Navíc některé oblasti byly postiženy kroupami a tam půjdou i výnosy také dolů,“ sdělil předseda přerovské Agrární komory Petr Kubík.

Zároveň dodává, že do polí se teď nedá vůbec vjet a zemědělci budou muset čekat i po skončení dešťů, až pole vyschnou. Velkým problémem je také polehaní obilí způsobené silnými větry a dešti. „Po dešti budeme muset nejméně dva až tři dny počkat, až to trochu proschne, jinak by hrozilo, že by technika na poli zapadla,“ dodal Kubík.

Přerušení sklizně potvrzuje i předseda Zemědělského družstva Vladimír Lichnovský. „Stojíme už asi desátý den. Jediné, co jsme stihli sklidit, jsou řepky. Do ječmenů a pšenic jsme v podstatě jen kousli, to znamená, že jsme sklidili pouze pár desítek hektarů. Nezbývá nám, než se modlit za lepší počasí. Je to o nervy. Čím déle bude pršet, tím více se sníží kvalita pšenic. Hrozí, že se z potravinářské stane krmná,“ vysvětlil Lichnovský.

Sklizeny jsou pouze řepky

Podle ředitelky Agrární komory Olomouckého kraje Michaely Navrátilové je zatím na Přerovsku sklizeno přibližně 20 procent obilovin z celkové oseté plochy. Zemědělci stihli sklidit jen řepky. „Podobná situace je i na Prostějovsku a Jesenicku. Odhadujeme, že v Olomouckém kraji je zatím sklizeno z celkové plochy 30 až 40 procent. Deště nejen, že brzdí žně, ale ohrožují i úrodu,“ informovala Navrátilová.

Obavy jsou o kvalitu

Deště trápí napříč přerovským regionem nejen velké zemědělské podniky, ale soukromé rolníky. Eliška Kravcová z Asociace soukromého zemědělství okresu Přerov se obává zejména o kvalitu pšenice, u níž se hlídají potravinářské parametry.

„Není otázkou, kdy se znovu rozběhne sklizeň, ale spíš, v jakém stavu bude sklizeno to, co teď stojí na poli. O zničení části úrody se navíc na Přerovsku postaraly kroupy, které zasáhly zejména Prosenicko a Oldřichovsko,“ řekla Eliška Kravcová.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v loňském roce v zemědělských podnicích v Olomouckém kraji sklizeno téměř 637 tisíc tun obilovin. I když byl nižší průměrný hektarový výnos 6,20 tun na hektar, obiloviny byly pěstovány na největší výměře za posledních deset let, a to na ploše 102 tisíc hektarů. Dosažená sklizeň byla o 1,5 procenta vyšší než v předchozím roce.