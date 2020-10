Hladina Bečvy se v Dluhonicích ve středu kolem 22. hodiny vyšplhala na 560 centimetrů. Podle odhadu hydrometeorologů by kolem půlnoci měla kulminovat.

„Může trvat ještě několik hodin, než začne klesat, ale nečekáme už žádné dramatické zvýšení. Přes noc počítáme s třetím stupněm povodňové aktivity,“ řekl ve středu večer člen povodňové komise v Přerově Pavel Juliš. .

Bečva zaplavila dopoledne podjezd u chemičky, ale i Mádrův podjezd, zasáhla také zahrádky u nemocnice a ohrožovala tenisovou halu TJ Spartak Přerov.

„Kanalizační tlaková stoka má nedostatečně výkonné čerpadlo, takže hasiči museli odčerpávat vodu,“ vysvětlil Juliš.

U tenisových kurtů hasiči použili k čerpání vody velkokapacitní čerpadlo.

Hasiči v Přerově začali hned ráno stavět mobilní protipovodňové zábrany do betonových zídek. Nejprve jednotky instalovaly zábrany u zídky u Kazeta, pak se přesunuly na nábřeží Edvarda Beneše. Zídka lemuje v délce půl kilometru nábřeží a má ochránit Přerov před padesátiletou vodou.

VIDEO: Stavění mobilních zábran v Přerově

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Rozbouřená Olešnice

Teprve nedávno se žeravičtí házenkáři dočkali nové haly. Celý den ale s napětím čekali, jestli ji pouhé dva týdny po otevření nezatopí rozbouřená Olešnice. Potok, který protéká místní částí Přerova Žeravice, připomínal ve středu odpoledne dravou řeku. Pokud by průtok ztížily naplaveniny a vytvořily se překážky, mohla by se hala ocitnout pod vodou.

„Odčerpáváme vodu, aby se z kanalizace nedostala do haly. Hlídáme hladinu v kanálu, a pokaždé, když stoupne, odčerpáme vodu do potoku. Olešnice je teď na třetím povodňovém stupni a jen za poslední půl hodiny stoupla hladina o tři centimetry,“ líčil odpoledne velitel zásahu Petr Kratochvíl ze Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici. Kdyby se situace zhoršila, na místo dorazí i profesionální jednotky.

Své obavy neskrýval ani místopředseda házenkářského klubu Tomáš Zaoral.

„Potok Olešnice stále stoupá, a pokud se voda opře o mostek, hrozí jeho vylití a zatopení sportoviště. Nová hala je přitom otevřená teprve dva týdny a stála 16 milionů korun. Ledničky a elektrické spotřebiče jsou nahoře, ale to nejdražší přestěhovat nejde,“ pokrčil večer rameny.

Ochránit halu hrázemi z pytlů pomáhali až do večera hasiči i pracovníci technických služeb.

Déšť bude během noci slábnout, ale na dolních tocích to ještě stoupne



Vydatné srážky, které prudce zvedly hladiny vodních toků v Olomouckém kraji, budou během noci slábnout. Déšť se zmírnil již během poledne, ale odpoledne se opět rozpršelo, což oddálilo kulminaci některých řek.



„Za hodinu spadne jeden až tři milimetry a nad ránem do jednoho milimetru. Srážky budou ustávat,“ uvedl k předpovědi na večer a noc Zbyněk Návrat z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.



Za čtyřiadvacet hodin může spadnout v Olomouckém kraji ještě do patnácti milimetrů vody. Některé řeky se proto v nejbližších hodinách mohou zvedat, zejména na dolních tocích. Oddálena je kulminace například Třebůvky, kde je od rána 3. stupeň povodňové aktivity, stejně tak Moravy v Moravičanech, kde ještě může dojít k dosažení až 3. stupně.

Sportoviště v Ústí pod vodou

Na Hranicku atakovala Bečva třetí stupeň povodňové aktivity v ranních hodinách. Místní ale potrápily i menší toky.

„V obci Polom se rozvodnil místní tok Luha, který ohrožoval deset rodinných domů. Hasiči kolem nich proto rychle vystavěli protipovodňovou hráz. Zábrany stavěly jednotky preventivně také v Opatovicích,“ popsala situaci na Hranicku krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

V Ústí už v úterý večer vyklízeli zázemí na místním fotbalovém hřišti, kde se Bečva pravidelně rozlévá.

„Vyklízeli jsme sportovní areál, kiosek na hřišti, šatny sokola a také suterén hospůdky U Čápa. Pod vodou se během dne ocitlo celé hřiště, zasaženy byly i dva sklepy blízkých rodinných domů,“ popsal starosta Ústí Libor Vykopal. V Miloticích hasiči zachránili ze střechy zatopeného auta tři osoby a vůz poté vyprostili.

V Lipníku začal platit třetí stupeň povodňové aktivity kolem půl šesté ráno.

„Museli jsme aktivovat profesionální i dobrovolné hasiče, kteří stavěli hráze z pytlů u břehů řeky v Týně nad Bečvou a také v Lipníku, kde se voda vylila na cyklostezku. Povodí je nacucané, ale zatím k významným škodám nedošlo,“ popsal starosta města Miloslav Přikryl.

Kromě profesionálních hasičů z Lipníku zasahovaly na místě také dobrovolné jednotky z Lipníku, Nových Dvorů, Loučky a Týnu nad Bečvou. „Modlíme se, ať to skončí kulminací, ale všechno teď bude záležet hlavně na tom, jestli přestane pršet na Valachách,“ řekl starosta. Hasiči v Lipníku do večera nemuseli řešit vážnější událost.