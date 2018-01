Denně na nohou, děkujeme za trpělivost

Milí čtenáři Přerovského a hranického deníku, Nového Přerovska a Hranického týdne, do práce jezdím v botaskách, riflích, mikině a softsheelce.

Auto se stalo mojí druhou kanceláří a nepostradatelnou kolegyní je moje navigace v mobilu, která střídá ulici Jabloňovou, Kpt. Jaroše s ulicí Jurikova, Náves, Pod Nemocnicí či U Kostelíčka v obcích a městech na Přerovsku i Hranicku.

Najezdila jsem stovky kilometrů, přes cestu mi přeběhlo několik koček, dvě lišky, a že se psi venčí ve vesnicích sami, jsem pochopila asi po dvou dnech. Bohužel přechod všech denně tištěných médií v republice od České pošty k novému distributorovi Mediaservis ve spolupráci s PNS byl daleko bolestivější, než by mohlo kohokoliv napadnout.

Předplatitelé, kteří byli po celá léta zvyklí do svých schránek dostávat svůj denní tisk, jej tam marně hledají. Největší nápor reklamací jsme v redakci zažili v pátek, neboť součástí Přerovského a hranického deníku je nejen TV magazín, ale především dva týdeníky s mnohaletou tradicí – Nové Přerovsko a Hranický týden.

Doručovala celá redakce

Po celý pátek až do večerních hodin se bez výjimky zapojili do doručování novin všichni členové přerovské a hranické redakce, abychom vám všem, kteří jste nás o nedodání informovali telefonicky, regionální noviny doručili přímo do vaší schránky.

Co jsme nestihli rozvézt v pátek, jsme doháněli ještě v sobotu a lidé se ozývali i v neděli. Podařilo se nám tak řadu z vás poznat osobně. Noviny se vám snažíme i dále rozvážet denně, jak se dá a na co stačíme, namluvili (omluvili) jsme sta tisíce slov, a i když to není určitě stoprocentní, věřte nám, že čtenář je pro nás stále na prvním místě.

Dovolte proto, abych vám, naši předplatitelé, za celou naši redakci poděkovala za vaši trpělivost a pochopení. Všichni věříme, že už brzy budeme opět my pro vás už zase jenom psát, fotit a shánět všechny zajímavé informace, abyste si je mohli už jen v klidu číst :-)



Pokud byste měli zájem o roznos novin v Přerově, Hranicích nebo v okolí, neváhejte, brigáda je vhodná od 16 let. Více informací získáte na www.nosimnoviny.cz nebo na telefonním čísle 720 987 730.