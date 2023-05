Tradiční program Dne sousedů, který se každoročně koná ve Wilsonově ulici v centru Přerova a těší se velké oblibě, se letos přesunul do dvorního traktu Kojetínské ulice. I když kulisy byly trochu jiné a místo promenády v centru města se akce konala ve čtvrti, kde žijí převážně Romové, atmosféra byla skvělá. Místní se shodli na tom, že by se podobná sousedská setkání mohla konat častěji.

Den sousedů, Přerov | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Den sousedů jsme organizovali sedm let ve Wilsonově ulici a nově jsme se rozhodli putovat po různých sousedstvích v rámci Přerova. Protože jsme minulý rok spolupracovali na Umění v kavárnách s organizací, která se jmenuje Aktivní obyvatelé Kojetínské a Husovy ulice, chtěli jsme podpořit i jejich činnost,“ vysvětlila Zuzana Štolcová ze spolku Ne, jde to.

Součástí programu byl v sobotu dopoledne koncert kapely D.U.Bmusic, který si zejména nejmenší děti užívaly. K dispozici byl i knižní bazárek a swap v režii Ornitologická stanice.

„Tentokrát je v nabídce letní oblečení, a protože bohužel zatím není otevřená naše stanice a uzavřený je i Korvínský dům, kde jsme v náhradním prostoru swapy pořádali, využili jsme možnosti přidat se ke Dni sousedů. Už jednou nebo dvakrát jsme swap pořádali na ulici a pomáhá nám to více jej propagovat,“ řekla Jana Syryčanská z přerovského Ornisu.

Obyvatele Kojetínské ulice Den sousedů bavil. „Měli jsme kvůli tomu schůzi s Aktivními obyvateli Kojetínské a Husovy ulice a myslím si, že je to super nápad. I když někteří lidé na Facebooku píšou hloupé komentáře a měli jsme obavy z toho, že nikdo z města nepřijde. Myslím, že se akce vydařila, děti si tu mohou kreslit, poslouchat hudbu a zabaví se. Kdyby se konala i v příštím roce, určitě by se zapojilo více lidí,“ řekla Anna Mirgová, jedna z obyvatelek Kojetínské ulice.

„Je to dobrá věc, hlavně pro mladé, protože lidi se potřebují zbavit předsudků,“ zhodnotil jeden z romských asistentů prevence kriminality.

Do varu přivedla návštěvníky kapela D.U.Bmusic, která zahrála nejen klasické songy ze svého repertoáru, ale i romské písně.

„My jsme tu výzvu přijali radostně - už dříve jsme hráli na Wilsonově ulici, pak v Pasáži a věděli jsme, že tady to bude trochu živelnější. Hlavně jsme byli rádi, že jsme mohli pro jiné lidi otevřít ten prostor, a spolku Ne, jde to trochu pomoci v té jejich vnitřní krizovce, jestli udělali dobře nebo ne, protože Přerov na to má trochu jiný pohled. Spíše bych celou akci nazval jako boj proti předsudkům a doufám, že se nám to podařilo, protože těch negativních řečí kolem toho byla spousta,“ shrnul frontman kapely Pavel Kadlíček.