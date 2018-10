Den pro duševní zdraví navštívily v Přerově desítky lidí

Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy Sociální pracovník/ce - agenda sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky : , odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ust. § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, znalost ovládání PC na uživatelské úrovni, řidičské oprávnění typu "B", Výhodou je praxe v oboru, zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro správní činnost při sociálně-právní ochraně dětí, znalost problematiky sociálně-právní ochrany dětí., , Uchazeči musí podat písemnou přihlášku! Bližší informace a náležitosti písemné přihlášky uveřejněny na: www.mesto-lipnik.cz. , , Přihlášky zasílejte do 22.10.2018 na adresu : , Městský úřad Lipník nad Bečvou, Kancelář tajemníka, náměstí T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, Obálku s přihláškou označte " VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT". Pracoviště: Město lipník nad bečvou, náměstí T. G. Masaryka, č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou. Informace: Adriana Mikulášková, +420 581 722 212.

Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur Ostraha prodejny. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 85 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Nástup možný IHNED. Pracovní směny 12 hodin., , Náplň práce:, pochůzková činnost v rámci svěřeného objektu; spolupráce při zadržování osob, , Požadavky:, Věk nad 18 let, příjemné vystupování, trestní rejstřík bez záznamu, praxe výhodou není však podmínkou. Certifikát strážného výhodou., , Nabízíme:, zázemí stabilní společnosti; kariérní růst; možnost zajištění certifikátu; možnost odměn, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: nabor.ostrava@bohemiaplus.cz;, - telefonicky (po - pá 8,00 - 15,00 hod.) na čísle 606 333 112 - p. Pavla Liebertzová, Pro informování ohledně pracovního místa volat na uvedený telefon. Nechodit na pobočku.. Pracoviště: Bohemia marten plus s.r.o. - pracoviště přerov, ztracená, Ztracená, č.p. 3176, 750 02 Přerov 2. Informace: Pavla Liebertzová, +420 606 333 112.

Výroba - Výroba Seřizovači 19 000 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů Soustružník - obsluha konvenčních strojů. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, Vyučen ve strojírenském oboru, základní orientace ve výkresové dokumentaci, kladný přístup k práci, spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Praxe vítána., , Nabízíme:, stravenky v hodnotě 118,- Kč, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na email: hagerova@psp-sps.cz, - osobně každý den od 10,00 do 12,00 hod. na adrese místa výkonu práce., , Místo výkonu práce: PSP Speciální strojírna a.s., Tovačovská 2971/17a, 750 02 Přerov. Pracoviště: Psp speciální strojírna a.s., Tovačovská, č.p. 2971, 750 02 Přerov 2. Informace: Naděžda Hagerová, .