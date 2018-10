Den architektury přiblíží veřejné stavby v Přerově

Budovy úřadů, bank nebo škol, které mají historickou hodnotu, představí letošní Den architektury v Přerově. Uskuteční se v neděli 30. září a sraz účastníků je ve 14 hodin před velkou pasáží.

„Přerovský program se v souvislosti s výročím vzniku samostatného Československa zaměří na sto let veřejného stavění, tedy veřejné stavby. Součástí je i prohlídka některých budov,“ přiblížil architekt a radní Jan Horký, který každý rok představuje široké veřejnosti zajímavé objekty ve městě.

Účastníci procházky se nejprve zastaví u budov škol v Palackého ulici, které patří k ozdobám centra města.

„Poté se vydáme ke komplexu bývalého Okresního úřadu ve Smetanově ulici s nádechem kubismu. Nejen v rámci Přerova, ale i celé republiky, je tato stavba výjimečná. Objekt byl zbudován v letech 1924 až 1927,“ upřesnil.

Architektonickým skvostem je i budova Gymnázia Jana Blahoslava v ulici Generála Štefánika, zbudovaná ve funkcionalistickém stylu.

„V letech 1930 až 1934 ji postavili Mojmír Kyselka a Josef Polášek,“ doplnil s tím, že dříve zde byla obecná škola.

Na procházku navazuje podvečerní projekce filmu s architektonickou tématikou „Marrying the Earth to the Building od Didi Contractor“.

Film představuje setkání moderní architektury a tradičního řemesla na úpatí Himalájí a je distribuován pouze v angličtině s anglickými titulky.

Promítání začíná v 17.30 hodin přerovském coworkingovém centru - v patře nad prodejnou bývalého Bati ve Wilsonově ulici. Vstup na obě akce je zdarma.