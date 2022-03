„Umístila jsem výzvu na Facebook, že sháníme peřiny a povlečení, a během půl hodiny přijeli lidé s plnou náručí věcí. Všem tekly slzy, protože každý v sobě měl hroznou úzkost a nikdo nevěděl, co dělat. Děkovali nám za to, že jsme jim dali příležitost pomoci. Jsem ráda, že má tolik lidí víru v dobro a v srdci tolik prostoru pro dobré skutky. Dává mi to naději a víru v lepší svět,“ řekla Martina Dlouhá.

Starosta Dřevohostic Petr Dostál popsal, že se ve velmi krátké době podařilo provést opravy společenské místnosti na faře a vytvořit důstojné podmínky pro bydlení.

„Solidarita lidí je velká a každý dělá, co může. Byl jsem ve škole, mluvil s paní ředitelkou, a ta mi řekla, že všechny ty děti vezme do školy - a to i ty, které ještě do školy ani chodit nemůžou. Aby jen naslouchaly, a aby se s námi sžily,“ zmínil.

Podle starosty se k pomoci potřebným připojily i další fary - v Domaželicích a Pavlovicích. „My teď přemýšlíme o transparentním účtu a veřejné sbírce jen pro tento region. Doufám, že se nám ji podaří ve spolupráci s krajem zorganizovat,“ poznamenal.

Přesný rozsah pomoci Přerova přiblížil na shromáždění také náměstek primátora Petr Kouba (ODS). Už v pátek zamíří do partnerského ukrajinského města Ivano-Frankivsk humanitární pomoc - dvě elektrocentrály a optické výrobky z Meopty.

Na tuto okamžitou pomoc zastupitelé vyčlenili částku 200 tisíc korun. Kromě toho dopraví do oblasti také spacáky, karimatky, ochranné rukavice, trvanlivé potraviny a zdravotnický materiál. Lidé mohli nosit věci do bývalé hasičské zbrojnice do středečního večera, dary budou ve čtvrtek roztříděny a v pátek poputují na Ukrajinu.

„Nabídli jsme kapacitu Hotelu Zimní stadion, kde je možné ubytování pro více jak čtyři desítky lidí. Kromě nás pomáhá i Římskokatolická farnost v Přerově, která v pátek přijme první zájemce o ubytování z Ukrajiny. Další lidé budou ubytováni také na faře v Tovačově a připravuje se i fara v Prosenicích,“ upřesnil Petr Kouba.