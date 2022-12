„Dárci přicházející darovat po Novém roce jsou pro nás stejně důležití jako ti, kteří darují před vánočními svátky. Mezi svátky se totiž krev spotřebuje, a není to jen v důsledku úrazovosti spojené s pracovním volnem. Transfuze krve se podávají i z jiných důvodů, například při operacích nebo také pacientům s onkologickým a jiným onemocněním,“ říká Veronika Němečková, vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Přerov s tím, že dlouhodobé zásoby dělat nelze. Krvinky totiž mají omezenou životnost a nemůžou čekat na své příjemce déle, než 42 dní.

Aby darování krve proběhlo úspěšně, je vhodné dodržet několik zásad.

„Den před odběrem je vhodné dodržovat dostatečný pitný režim, nejíst tučná jídla, nepít alkohol. V den odběru se lehce nasnídat, vypít aspoň půl litru tekutin, nekouřit,“ radí vrchní sestra a dodává: „Po odběru krve by si pak měl každý dárce dopřát zasloužený odpočinek, který jistě i po oslavách nového roku přijde vhod.“

Darovat krev mohou lidé starší osmnácti let, vážící více jak 50 kg, zdraví. Zároveň by neměli v nedávné době absolvovat například cestu do exotických destinací, tetování, operaci, očkování a podobně.

„Kompletní výčet důvodů vyřazujících dárce dočasně nebo trvale, najdou zájemci na webu naší nemocnice. Pokud má ale někdo jakoukoliv pochybnost, může nám klidně zatelefonovat,“ dodává Němečková.

Dárci se k odběru v Nemocnici AGEL Přerov mohou objednat několika způsoby.

„Již nějakou dobu nabízíme online objednávku přes webu nemocnice, a komu tento způsob nevyhovuje a má raději osobnější kontakt, může nám zavolat každý pracovní den od 6 do 14 hodin na číslo 581 271 103, kde ho nejen objednáme, ale také mu rádi zodpovíme případné dotazy týkající se dárcovství,“ uvádí vrchní sestra.