Dárky od čtenářů udělaly radost obyvatelům přerovského útulku

Deky, granule nebo konzervy. To i mnoho dalšího nosili během uplynulých dvou měsíců naši čtenáři do redakce. Již tradiční sbírka pro psy a kočky z přerovského útulku se setkala s kladným ohlasem veřejnosti.

Redaktoři Přerovského a hranického deníku vyrazili v pátek předat dary, které pro opuštěná zvířata nosili lidé v průběhu prosince do redakce.Foto: Deník / Krybusová Zuzana

V kanceláři, kde vznikl improvizovaný prostor pro tyto dary. Pytle s granulemi, spousta dek, obojky, balíčky piškotů, ale také hračky a konzervy, zabraly celou jednu část místnosti.

„V redakci jsme byli všichni opět překvapeni tou solidaritou lidí. Nosili nejen krmení, ale i pelíšky, deky nebo hračky. Je vidět, že Přerovanům není lhostejný osud psů a koček bez domova. Všem lidem, kteří se do naší sbírky zapojili, moc děkujeme," řekla šéfredaktorka Nového Přerovska Liba Mátlová.



Den „D“ nastal opuštěným pejskům a kočičkám v útulku v pátek. Postupně jsme nanosili dary do auta - do kufru se nám nepodařilo všechny vměstnat, a tak je rozkládáme i na zadní sedadla.

Zvědavá Cony

„Je toho docela dost, to jsem ani nečekala,“ zhodnotila náklad editorka Zuzana Krybusová, která také vyrazila předat dobroty opuštěným zvířatům. Někteří lidé nosili dary přímo do útulku.



V Útulku pro zatoulaná zvířata Dr. Matinové už nás čekají. Seznamujeme se s jeho stálými obyvateli. Vítá nás fenka Cony, která nás radostně očichává. I když zanechává otisky svého čumáku na našem oblečení, vůbec nám to nevadí. Z očí ji totiž vyzařuje radost a zvědavost.

„Cony běhala po Velké Dlážce, neměla ani čip,“ seznamuje nás s poskakujícím psem vedoucí útulku Gabriela Navrátilová, která nás zároveň provedla útulkem a seznámila nás s jeho obyvateli.

17 pejsků a 2 kočky

„Momentálně zde máme sedmnáct pejsků a dvě kočičky,“ prozradila. Procházíme se mezi kotci, někteří psi nás vítají s nadšením, jiní se strachem. Pitbul Dior na nás dokonce štěká se zlobou v očích.

„Tyto plemena jsme odchytili v Husově nebo Kojetínské ulici v Přerově. Lidé, kteří zde žijí, nám například zavolají, že se zde potuluje pes, když přijedeme, tak ho dokonce znají jménem,“ ukazuje nám kromě Diora ještě osmiletého rotvajlera Dona.

V útulku žije taky Kájínek – asi sedmiletý kříženec, který je nenapravitelný útěkář.



V útulku teď mají zásoby.

„Lidé nám letos donesli hodně věcí, nejvíce pak deky, konzervy, piškoty. Vánoční dárky nám vystačí minimálně na půl až tři čtvrtě roku. Navíc jsme dostali granule od nadace Naplňte misky, takže teď toho mámo dostatek. Něco máme dokonce uskladněno v Technických službách, protože by se nám to sem ani nevešlo,“ prozradila vedou útulku Gabriela Navrátilová.



Naším novým kamarádem se stává retriever Max, který nadšeně zkoumá dobroty, které jsme dovezli.

„Za odměnu“ se s ním můžeme vyfotografovat. Odjíždíme s dobrým pocitem, že jsme mohli udělat, a to díky našim čtenářům, radost němým tvářím.