Po zisku titulu mistra Evropy konkurenční asociace Official Strongman z anglického Rotherhamu tak definitivně potvrdil pozici nejsilnějšího muže Evropy střední váhy pro rok 2019.

„Nikdo teď už nemůže říct ani půl slova, získal jsem oba tituly, které jsou. Mám z toho velkou radost, tohle se ještě nikomu nepovedlo,“ zářil přerovský silák radostí.

Jako třešničku na dortu si během parádní přehlídky svalů připravil neuvěřitelný výkon. V disciplíně, při níž závodníci nad hlavu zvedali jednoruční činku, překonal váhu 122 kilogramů, což se v České republice ještě nikomu nepodařilo.

„Myslím, že už je i na 130 kilo, ale někdy je potřeba esa v rukávu šetřit,“ usmíval se Tkadlčík a nezapomněl vyzdvihnout skvělou kulisu v Přerově.

„V Anglii to bylo super, ale závodilo se mi o poznání hůř. Je to určitě domácím publikem. Zase přišlo dva a půl nebo tři tisíce lidí. To je brutalita, ženou vás dopředu, i když se vám nechce,“ chválil strongman diváky.

SUVERÉNNÍ JÍZDA

Bouřlivá atmosféra Jiřího Tkadlčíka dovedla k jasnému vítězství ve čtyřech z pěti disciplín. Pouze při závěrečném viking pressu našel Přerovan přemožitele v podobě kamaráda a tréninkového parťáka Miroslava Kahánka. Ten v konečném pořadí skončil šestý.

„Lidé tady fandili neskutečně. Jsem rád, když fandí všem závodníkům. To mě hnalo dopředu. Nepochyboval jsem ale, že Jirka skončí jinak než první. To bylo bez diskuze. Je to jeho, na co sáhne, to vyhraje,“ vyzdvihl Kahánek výkon čerstvého mistra Evropy.

Ten zvítězil s náskokem propastných 11 bodů před druhým Polákem Przemyslawem Marczewskim. Třetí příčku bral Rakušan Emanuel Pescari. S větším odstupem následoval další Čech Petr Pastýřík.

„Sedlo mi to od první disciplíny. Pomohlo mi, že Polák udělal ve třetí disciplíně chybu, když zvedl deadlift a pustil ho. Dostal za to penalizaci. Čekal jsem, že to bude větší boj, ale ta technická chyba ho stála body. Já už jsem si to pak jen kontroloval a už to byla taková exhibice,“ ohlížel se Jiří Tkadlčík.

MISTRA SVĚTA Z LOTYŠSKA PORAZÍ JINDE

Původně přitom mělo v Přerově startovat více závodů absolutní evropské špičky. Na Hanou nakonec i tak dorazilo deset kvalitních závodníků kategorie do 105 kilogramů.

„Sezona je dlouhá a těch závodů je teď strašně moc. Před týdnem třeba to druhé mistrovství Evropy. Ne každý to zvládne. Jsou tam zranění, únava. Třeba jsem vyzval mistra světa z Lotyška, který mě letos porazil, aby přijel. Ten ale nechtěl, že je unavený. Tak si na něj počkáme a porazíme ho jinde,“ pousmál se třicetiletý Přerovan.

Kdo ví, možnost bude mít třeba již začátkem příštího měsíce na závodech v Gruzii. Již 14. září pak Tkadlčíka čeká mistrovství České republiky v Kladně.

Výkony Tkadlčíka v Přerově:

Yoke: 27,83 s (1. místo)

Jednoručka: 122,05 kg (1. + nový český rekord)

Deadlift medley: 48,86 s (1.)

Super medley: 54,72 s (1.)

Viking press: 12 opakování (2.)

Konečné pořadí:

1. J. Tkadlčík (49 bodů)

2. P. Marczewski (38)

3. E. Pescari (36,5)

4. P. Pastýřík (26,5)

5. V. Gazaiev (24,5)

6. M. Kahánek (22,5)

7. V. Mikheiev (22,5)

8. Ludvík Lang (22)

9. Gavin Redmond (14)

10. Patrik Zelezka (13,5)