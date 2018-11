Další střípek v boji proti povodním. Město pořídilo kontejner na zábrany

Protipovodňové mobilní hrazení, které má při zvýšení hladiny řeky Bečvy zabránit rozlití toku, pořídilo město Přerov před více než rokem. Až do dnešního dne ale zábrany neměly pevné místo pro uskladnění a hasiči by tak v případě ohrožení měli problém je na nábřeží co nejrychleji dopravit.

„Nově jsou uloženy ve speciálním kontejneru, jehož pořízení přišlo město na milion korun. Zatím se nachází v areálu technických služeb a po dokončení stavby požární zbrojnice bude mít místo právě tam," shrnula mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Půl kilometru dlouhá protipovodňová zídka stojí na nábřeží Edvarda Beneše a před areálem společnosti Kazeto od loňského léta. Mobilní hrazení mají dobrovolní hasiči vkládat do průchodů této zídky. Zkompletování zábran jednotky pravidelně testují. Lehké a přenosné „Hrazení je z lehkých hliníkových profilů a výhodou je velká variabilita. Není těžké, takže se dá ve dvou lidech přenést až ke břehu Bečvy. Systém montáže je jednoduchý a rychlý - hrazení se jen nasune do připravených drážek. Proti krádežím je zajištěno bezpečnostními šrouby," přiblížil velitel přerovského Sboru dobrovolných hasičů Petr Štěpánek. Nejdelší část hliníkového hrazení je u autobusové zastávky, v těsné blízkosti rušné křižovatky. Ostatní jsou kratší. 104 kusů hradidel V novém kontejneru, který pro Přerov na zakázku vyráběla společnost z Poličky, je uloženo 104 kusů hliníkových hradidel, 39 kusů stahovacích zařízení, 8 slupnic, motorové kalové čerpadlo, savice, výtlačná hadice, vzduchová ocelová láhev s ofukovací pistolí a ženijní nářadí jako lopaty, krumpáč a koště. „Kontejner váží pět a půl tuny, je dlouhý pět a půl metru a široký dva a půl metru. Na výšku má dva a čtvrt metru. Je konstruován tak, aby mohl být převážen na vozidle s kontejnerovou technologií," doplnil Miroslav Kašpárek z odboru majetku přerovského magistrátu.

Autor: Petra Poláková-Uvírová