Po uzavírce Čechovy ulice, která je frekventovanou spojnicí mezi vlakovým nádražím a centrem města, čeká přerovské řidiče od tohoto týdne další omezení. Od čtvrtku 15. srpna až do 1. září se kvůli opravám silnice nedostanou z mostu Míru na nábřeží Edvarda Beneše, které bude neprůjezdné až po odbočku na silnici v ulici Na Odpoledni. Omezení se výrazně dotkne i cestujících autobusů - trasou totiž projíždějí městské linky a v ulici jsou čtyři zastávky.

Důvodem uzavírky je rekonstrukce poničené vozovky, do které město investuje 2 miliony 728 tisíc korun. Opravou projde celkem 2 415 metrů čtverečních silnice. „Na tomto úseku bude obnovena živičná vrstva v tloušťce 50 milimetrů, mimo parkovací stání také ložná vrstva v tloušťce 70 milimetrů. Kvůli velkému dopravnímu zatížení budou obě vrstvy z modifikovaného pojiva,“ popsal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal.

Součástí stavby je i odstranění stávajících betonových panelů na autobusové zastávce, lokální opravy obrubníků a předláždění části autobusového zálivu ze žulové kostky v místech napojení na živici. V průběhu následujících dvou týdnů se změní i rytmus autobusů. „Protože vytíženým úsekem projíždějí v obou směrech spoje do různých směrů, musejí se cestující připravit na objízdné trasy. Některé zastávky budou dočasně zrušeny,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.

Kvůli rekonstrukci plynovodu a přípojek se v červenci uzavřely také Čechova a Sušilova ulice v centru Přerova. „Uzavírka Čechovy ulice potrvá až do 13. září s tím, že objízdná trasa vede přes ulice Nádražní, průpich, Komenského a Šířava, a to obousměrně. Kvůli objízdné trase byla dočasně zrušena zastávka u kina Hvězda,“ uvedl Navrátil.

Jak pojedou autobusy?

Spoje linky 104 ve směru na Svépomoc budou ze zastávky Palackého vedeny po objízdné trase přes ulice Palackého - nábř. Protifašistických bojovníků - Velké Novosady (most Legií) - nábř. Dr. Edvarda Beneše, kde obslouží zastávku most Legií (jako náhradní zastávku za dočasně zrušenou zastávku "most Míru") - Na Odpoledni, kde naváží na trasu podle licence. Kvůli objízdné trase dojde u této linky k dočasnému zrušení zastávky „most Míru“, která ale bude nahrazena současnou zastávkou „most Legií“.

Spoje linky 105

ve směru z Dluhonic budou ze zastávky „PřCHZ žel. nadjezd“ z ulice Dluhonská a Tržní vedeny po objízdné trase přes Velké Novosady (most Legií) - nábř. Protifašistických bojovníků, kde obslouží zastávku „nábř. PFB“ (jako náhradní zastávku za 2 dočasně zrušené zastávky „most Legií“ a „most Míru“) - ulice Palackého, kde obsloužením zastávky „Palackého“ naváže na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek - „most Legií“ a „most Míru“, které budou nahrazeny současnou zastávkou „nábř. PFB“.

Z autobusového stanoviště k Meoptě budou ze zastávky „aut.st.“ vedeny po objízdné trase přes ulice Tovární - Velké Novosady - nábř. Protifašistických bojovníků - kde obslouží zastávku „nábř. PFB“ (jako náhradní zastávku za dvě dočasně zrušené zastávky „most Legií“ a „most Míru“ - ulice Palackého, kde obsloužením zastávky „Palackého“ naváže na trasu podle licence.

Ve směru od Meopty na autobusového stanoviště budou ze zastávky „Palackého“ vedeny po objízdné trase ul. Palackého, kde obslouží zastávku „Palackého“ - kruhový objezd před mostem Míru - zpět ul. Palackého (bez obsluhy zastávky) naváže na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek - „most Legií“ a „most Míru“ bez náhrady

Spoje linky 106

vedené z autobusového stanoviště přes uzavřený úsek nábř. Edvarda Beneše (spoje č. 6, 10, 12, 14, 18 a 22) budou ze zastávky „aut. st.“ jezdit po objízdné trase shodné s ostatními spoji této linky, tj. přes ulice Tovární - Komenského, kde obslouží zastávku „Pivovar“ (jako náhradní zastávku za dočasně zrušenou zastávku „most Legií“) - ul. Palackého, kde obslouží zastávku „Palackého“ (jako náhradní zastávku za dočasně zrušenou zastávku „most Míru“) a na kruhovém objezdu u Strojaře naváží na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek – „most Legií“ a „most Míru“, které budou nahrazeny současnými zastávkami „Pivovar“ a „Palackého“ (před budovou Palackého 19)

vedené mimo uzavřený úsek (přes ulice Palackého, Komenského) nebudou uzavírkou nijak dotčeny

Spoje linky 111

budou ze zastávky „Sokolovna, ul. Brabansko“ a „nábř. Rudolfa Lukaštíka“ vedeny po obousměrné objízdné trase přes ulici Palackého, kde obsloužením zastávky „Palackého“ naváží na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek - „most Legií“ a „most Míru“ bez náhrady

Spoje linky 115

vedené z autobusového stanoviště k Meoptě budou ze zastávky „aut. st.“ vedeny po objízdné trase přes ulice Tržní - Velké Novosady - nábř. Protifašistických bojovníků - kde obslouží zastávku „nábř. PFB“ (jako náhradní zastávku za dvě dočasně zrušené zastávky – „most Legií“ a „most Míru“) – ulice Palackého, kde obsloužením zastávky „Palackého“ naváží na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek – „most Legií“ a „most Míru“, které budou nahrazeny současnou zastávkou „nábř. PFB“.

vedené od Meopty do Dluhonic budou ze zastávky „Palackého“ vedeny po objízdné trase přes ulice Palackého - nábř. Protifašistických bojovníků, kde obslouží zastávku „nábř. PFB“ (jako náhradní zastávku za dvě dočasně zrušené zastávky - „most Legií“ a „most Míru“ - Velké Novosady (most Legií) – ulice Tržní, kde naváží na trasu podle licence. Vlivem objízdné trasy dojde k dočasnému zrušení dvou zastávek - „most Legií“ a „most Míru“, které budou nahrazeny současnou zastávkou „nábř. PFB“.