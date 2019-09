„Dluhonice nás budou něco stát, ale město investuje i do jiných místních částí Přerova. Podstatné je, že mají obyvatelé Dluhonic zájem seriózně jednat a dohodnout se na kompenzacích,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Dluhoničtí chtějí spravit poničené komunikace a chodníky, připravit rozvojové území pro výstavbu asi desítky rodinných domů v lokalitě Za Humny a zbudovat cyklostezku, navazující na Dluhonské mosty. Chtěli by také opravit poničenou cestu mezi Dluhonicemi a Rokytnicí a vyměnit veřejné osvětlení.

Město by navíc ze svého rozpočtu investovalo do opravy místního kulturního domu. Splnění požadavků Dluhonic by mělo stát zhruba 150 milionů korun - je to ale výrazně nižší částka, než na začátku složitých jednání.

„Snížení částky bylo způsobeno tím, že Dluhoničtí netrvali na všech vznesených požadavcích. Některé budou navíc řešeny jiným způsobem - například protipovodňový val v Dluhonicích. Odeslali jsme upravený seznam požadavků na ministerstvo dopravy a očekáváme, že se jím vláda bude zabývat,“ konstatoval primátor.

Město by se podle něj podílelo na investičních nákladech asi deseti procenty, zbývající část by uhradil stát. „Uvidíme, co se nám ale podaří vyjednat,“ podotkl.

Budou muset z požadavků slevit?

Obyvatelé Dluhonic připustili, že jsou ochotni ze svých požadavků slevit.

„Ještě jsme se nevzdali myšlenky na lávku mezi Dluhonicemi a Henčlovem. Kdyby ale došlo na lámání chleba a pomoc státu se snižovala, jsme ochotni se bavit o redukci požadavků,“ vysvětlil předseda výboru místní části Oldřich Boráň. Nad rámec kompenzací má být zbudováno nové hřiště TJ Sokol Dluhonice, protože to stávající musí ustoupit dálnici.

Ředitelství silnic a dálnic už má pro úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem vykoupenou drtivou většinu pozemků. S majitelkou rodinného domu v Dluhonicích, který stojí v cestě dálnici, ale stále jedná.

„Majitelka chce v Dluhonicích zůstat a postavit si nový dům v jiné části obce,“ zmínil Oldřich Boráň. Ani tento požadavek není nereálný, pokud vláda kývne na zasíťování rozvojového území v lokalitě Za Humny.

Jak je na tom stavba nyní?

Stavba dálnice D1, která se nyní buduje v úseku mezi Lipníkem a Přerovem, se neúprosně blíží k městu. Kdy se začne stavět navazující úsek od Říkovic, zatím není jasné. Stavbu totiž nadále blokují ekologičtí aktivisté Děti Země.

„Práce na úseku mezi Lipníkem a Přerovem finišují a má být hotový do konce roku. V současné době probíhají pokládky finálních vrstev, osazují se svodidla a dopravní značení. O navazujícím úseku Říkovice - Přerov jednáme na ministerstvu dopravy, ale pravděpodobně budou rozhodovat soudy,“ uzavřel přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).