Nabídky zájemců jsou v rozmezí od 1,947 do 2,597 miliardy korun (bez DPH). „Nejvýhodnější nabídku podala EUROVIA CS, a.s. za nabídkovou cenu 1 947,999 milionu korun bez DPH,“ uvedl Mátl.

Stavební povolení už je platné

Pro porovnání - předpokládaná cena stavby dálničního úseku zahrnujícího celkem 131 stavebních objektů včetně osmi nových mostů a osmi protihlukových stěn činí 2 410,522 milionu (bez DPH).

„Jednotlivé nabídky včetně referencí stavebních firem nyní prověřuje hodnotící komise. Součástí výběrového řízení je i délka záruční doby v měsících,“ sdělil regionální mluvčí ŘSD Mirolav Mazal.

Dálniční úsek do Kokor dlouhý 7,6 kilometru má od loňského podzimu pravomocné stavební povolení a dokončuje se majetkoprávní příprava.

D55 Olomouc - Kokory se začne stavět příští rok. Žalobu soud dořeší v prosinci

Stavbu řešily soudy poté, co se proti vydanému povolení odvolala zemědělská společnost AGRA Velký Týnec. Zemědělci se obávali dopadu stavby a provozu na dálnici na chov zvířat. V místě budoucího staveniště dálnice mají kalovou jímku, bez níž nelze chovat dobytek.

Vloni v říjnu Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti podané Ministerstvem dopravy a ŘSD a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě z listopadu 2021, v němž ŘSD přišlo o vydané stavební povolení. Krajský soud následně žalobu ve věci stavby úseku D55 na základě rozhodnutí NSS s konečnou platností zamítl.

Hotovo má být v roce 2026

Pokud nenastanou žádné další komplikace, měli by motoristé podle harmonogramu výstavby vyjet po novém úseku D55 v roce 2026.

Úlevu to přinese obyvatelům Krčmaně, odkud odvede tisíce aut, které vesnicí denně projíždějí. „Čekáme, kdy se už začne skutečně stavět, protože doprava přes obec je neúnosná. Pevně doufáme, že už nebudou žádné komplikace,“ reagovala starostka Krčmaně Eva Sztwioroková.

Úleva pro Krčmaň

Přejít v Krčmani hlavní tah na Přerov kolikrát připomíná ruskou ruletu, i když je zde přechod se semafory. „Byla jsem kolikrát svědkem, kdy řidiči jeli, i když na semaforu měli červenou. Na chodníku stáli lidé a kroutili hlavou. Kdyby to bylo v době, kdy jdou děti ze školy, raději ani nedomýšlím… Děti, jakmile by jim skočila zelená, by vykročily do vozovky,“ poukazovala na současnou situaci starostka. „Ťukance nebo i větší nehoda, to není měsíc, aby něco nebylo,“ dodala.