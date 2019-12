Auta, stojící v nekonečných kolonách, naštvaní taxikáři a autobusy, které nabírají zpoždění. Tak to vypadá v Přerově po otevření nového úseku dálnice D1 od Lipníku. Už první dny po jeho zprovoznění zhoustla doprava tak, že se město zcela ucpalo - kolony se táhnou od Předmostí přes Velkou Dlážku až na Palackého ulici. Provoz ochromila i pondělní nehoda pod podjezdem v Předmostí.

Kolony v Přerově - 16. prosince 2019 | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

„Je to snad horší než na D1 někde u Prahy. Přerov je totálně zasekaný, a to každý den. Nejhorší je cesta do Předmostí, ta vyžaduje opravdu pevné nervy,“ popsal jeden z místních taxikářů. Ke kolapsu dopravy často stačí jedna běžná kolize, jak ukázala i pondělní nehoda pod podjezdem v Předmostí. Uvízla zde dvě auta a řidiči ztráceli nervy.