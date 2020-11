Na dva tisíce podpisů se už sešlo pod peticí za urychlené dokončení dálnice D1 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem, kterou iniciovalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Obavy z toho, že zahájení úseku nabere další zpoždění, začaly sílit poté, co dal Krajský soud v Ostravě stavbě stopku a vrátil rozhodnutí o změně územního rozhodnutí zpátky na kraj.

Stavba dálnice D1. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Po pětadvaceti letech přešlapování na místě by měl vzít zřejmě věci do rukou stát. Ten musí bouchnout do stolu a udělat takové kroky, aby se dálnice konečně postavila,“ soudí starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl, který připojil svůj podpis pod petici. Dokončení dálnice je podle něj zásadní nejen pro Přerovsko, ale i Olomouc a Prostějov.