Obří svátek dakarských nadšenců. To je akce Posedlí Dakarem Open air, která se uskuteční v sobotu 10. srpna v Přerově.

„Už se nemůžu dočkat. Letošní Dakar byl pro český motorsport to nejvíc, co jsme mohli dokázat, a není to jen otázka našeho týmu. Těším se, až to s fanoušky pořádně oslavíme,“ zve na akci Martin Macík mladší.

Na Přerovskou rokli dorazí o víkendu i další účastníci nejtěžšího závodu světa. Návštěvníci se tu mohou osobně potkat například s Martinem Prokopem, Martinem Michkem, Davidem Pabiškou, Zdeňkem Zůmou či Martinem Valterem. O zajímavé historky ze zákulisí týmů se podělí dakarské legendy Martin Macík Sr., Ladislav Fajtl, Jaroslav Joklík a Josef Kalina.

Kromě zážitků z věhlasného závodu se návštěvníci mohou těšit i na dakarskou techniku. Tu bude k vidění nejen staticky, ale především v akci. „Přerovská rokle je pověstná, na mamutím skoku si spolu zase zalítáme. Budeme tam my, naše Toyota Hilux a spousta dalších dakarských závodníků,“ těší zkušený dakarský matador Tomáš Ouředníček.

Připravený je také bohatý doprovodný program. Fanoušci se mohou například zapojit do soutěže ve výměně pneumatik na čas. K vidění bude dynamická prezentace Can-Amu či přehlídka RC modelů dakarských kamionů. Zájemci se mohou zúčastnit kurzu focení s MM Production a nudit se nebudou ani děti, pro které je nachystaný speciální program pro nejmenší fanoušky Dakaru. K zakoupení bude i speciální dakarský merch zhotovený k příležitosti vítězství Martina Macíka a jeho posádky.

Brány areálu přerovské rokle se veřejnosti otevřou v 11 hodin. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji ZDE.

Program

11:00 Otevření brány a přivítání všech dakarských fanoušků.

12:00 I. Exhibice s dakarskou technikou na trati – spanilá uvítací jízda a shakedown před závodem.

13:30 Prohlídka dakarských bivaků a techniky, soutěže a rozhovory s dakarskými závodníky.

14:30 II. Exhibice s dakarskou technikou na trati – kvalifikace do závodu

15:30 Prohlídka dakarských bivaků a techniky, soutěže a rozhovory s dakarskými závodníky.

16:45 III. Exhibice s dakarskou technikou na trati – hlavní závod

17:45 Závěrečná spanilá jízda všech účastníků a závodní techniky.

18:30 Vyhlášení vítězů a poražených v OPEN AIR závodě i soutěžících fanoušků, společné památeční focení.

19:00 Speciální OPEN AIR talk show a promítání záběrů dakarských týmů s komentářem od samotných závodníků z Dakaru 2024.

21:00 Zavíráme brány a jedeme do další etapy.

Doprovodný program