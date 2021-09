Rozsudek zveřejnil soud na úřední desce. Na soud se obrátilo několik občanů Dluhonic, kteří proti stavbě protestují. Jde o jeden z mnoha sporů, který úřady a soudy řeší ve věci dálnice D1.

Proti rozhodnutí mohou žalující ještě podat kasační stížnost k Nejvyšším správnímu soudu, územní rozhodnutí je ale nyní pravomocné.

Soud podle úřední desky zamítl i další žaloby v této věci, kterou podaly Děti Země a Krajina Dluhonice.

Územní rozhodnutí na D1 bylo pravidelně napadáno u krajského úřadu, ten ale v dubnu potvrdil jeho vydání. Odpůrci stavby se proto obrátili na krajský soud. Ten zrušil původní rozhodnutí, podruhé už ale žalobu na zneplatnění zamítl.

ŘSD má na na hlavní stavbu stavební povolení, to ale není stále pravomocné a ministerstvo se musí vypořádat s celkem sedmi rozklady.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl v pondělí při otevírání části nové silnice I/55 v Přerově uvedl, že kvůli rozkladům hrozí zpoždění zahájení stavby nejméně o rok. Stavební povolení bude kvůli vypořádání rozkladů pravomocné nejdříve příští rok.

Černý scénář podle Mátla počítá se zrušením stavebního povolení a opakování procesu EIA.

„Jakmile by rozkladová komise ministerstva dopravy nebo soud posléze zrušil stavební povolení, museli bychom se vrátit na začátek a projít celým procesem znovu. Samozřejmě by to v té chvíli znamenalo minimálně tak roční zpoždění,“ řekl agentuře ČTK Mátl.