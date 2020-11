Proti dálnici D1 mezi Říkovicemi a Přerovem dlouhodobě protestují ekologičtí aktivisté Děti Země, jejichž obstrukce už stavbu několikrát oddálily. Šéf Dětí Země Miroslav Patrik je s verdiktem soudu spokojený.

„Soud uznal čtyři žalobní body z celkových sedmi. Předně potvrdil naši námitku, že požadavek závazného stanoviska EIA o vyřešení zimní údržby na dálnici při jejím průchodu ochranným pásmem vod až v době kolaudace je nezákonný, protože je to nutné doložit už při jejím umístění,“ zhodnotil.

Z rozsudku podle něj vyplývá, že nedostatky jsou na straně ministerstva životního prostředí, ale i olomouckého magistrátu a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Teď je na krajském úřadě, zda odstranění nezákonností zajistí sám, nebo to udělá olomoucký magistrát, přičemž ministerstvo životního prostředí musí vydat nové závazné stanovisko EIA,“ doplnil Miroslav Patrik.

Krajský soud v Ostravě bude ještě rozhodovat o žalobě tří fyzických osob z Dluhonic.

Není to stopka

Ministerstvo životního prostředí chybu uznává.

„Rozhodnutí soudu jde primárně za olomouckým magistrátem. Je tam ale vada i ve stanovisku EIA, které nezahrnulo do podmínek zimní údržbu budoucí dálnice. Budeme to muset opravit a doplníme do stanoviska EIA zimní údržbu. Neznamená to ale zásadní problém, jde jen o doplnění podmínky,“ vysvětlila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Je kvůli nedostatkům, na které upozornil soud, ohroženo zahájení stavby D1 mezi Říkovicemi a Přerovem? Ředitelství silnic a dálnic doufá, že ne.

„Není to fatální pochybení, které by znamenalo stopku. Věřím, že se všechno procesně dožene tak, abychom v příštím roce zahájili. Teď se k tomu ale musejí postavit zmíněné úřady, které by se měly rozsudku věnovat ve všech výtkách. Co mě potěšilo, byl fakt, že soud smetl ze stolu posunutí trasy dálnice o 150 metrů,“ reagoval šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Investor původně předpokládal, že by mohlo být vydáno stavební povolení už na jaře příštího roku a stavba za zhruba 8 miliard korun by se mohla rozběhnout v červenci 2021.

Neuznal požadavek jiné trasy

Pracovníci stavebního odboru a odboru životního prostředí olomouckého magistrátu se v pondělí k rozsudku nechtěli vyjadřovat s tím, že si jej musí nejprve podrobně nastudovat.

Olomoucké hejtmanství je vázáno právním názorem, jenž vyslovil Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku.

„Jelikož se vlivem zrušujícího rozsudku celá věc vrací zpět do odvolacího řízení, nelze v současné době předjímat jeho výsledek. Ze stejného důvodu není možné konkrétně hodnotit jednotlivá vytknutá pochybení, respektive uvádět, jakým způsobem provedeme jejich nápravu,“ vysvětlila mluvčí olomouckého hejtmanství Eva Knajblová.

Přerov čeká na zahájení posledního úseku dálnice, jenž by odvedl tranzitní dopravu z města, jako na smilování. Bez dálnice se nemůže rozvíjet, protože chybějící napojení odrazuje investory.

Stavba úseku musí začít nejpozději v listopadu 2021 - tehdy totiž vyprší lhůta pro udělenou výjimku z EIA.

„Dobrou zprávou je, že soud nezpochybnil proces projednání vlivu stavby na životní prostředí a neuznal požadavek žalobce na projednání jiné varianty trasy dálnice. Náprava vytknutých pochybení je tedy možná,“ komentovala rozsudek mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

S konstruktivním přístupem všech

Nyní nezbývá než čekat, zda Krajský úřad Olomouckého kraje využije možnosti odvolání.

„V případě teoretického úspěchu mohou pokračovat stavebně povolovací řízení, která vede ministerstvo dopravy i přerovský magistrát - nebo bezodkladně vydá nové rozhodnutí, jímž zruší rozhodnutí olomouckého stavebního úřadu, a ten napraví vytýkaná původní pochybení. V případě konstruktivního přístupu všech dotčených orgánů, jakož i investora a projektanta, se dá celý proces ještě zvládnout,“ uvedl Pavel Juliš, šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí magistrátu.

Podle přerovské senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) sice půjde chyby napravit, ale byly prý zbytečné.

„Některé jsou formální, jiné věcné - soud například řekl, že je třeba řešit zimní údržbu už v rámci územního rozhodnutí. Ministerstvo životního prostředí ale potvrdilo, že to stačí až při kolaudaci. Věřím, že pan ministr tuto chybu spraví,“ uzavřela senátorka.