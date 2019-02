VIDEO / Oblíbená kapela D.U.Bmusic, která vznikla před třiceti lety v Rokytnici u Přerova, v těchto dnech vydává nové CD.

Jeho název je výmluvný - Music Bitch. Stejně se jmenuje i ústřední skladba, jejíž klip vznikal v kultovní hospůdce U Olinka ve Lhotce.

Do jeho natáčení se zapojili i členové ochotnického divadla Dostavník - bývalý producent Ivo Kolařík, režisér Zdeněk Hilbert nebo herečka Renata Bartlová.

Zpěvák a frontman skupiny D.U.Bmusic Pavel Kadlíček v songu ukazuje novou tvář kapely - dechové nástroje, které dodávají muzice swingový a jazzový nádech, ale i notnou dávku sebeironie. Jako zpěvák si v klipu svou roli vyloženě užívá.

„Pro mě výraz hudební děvka neznamená, že bych někoho napadal. Lidi to samozřejmě chápou a ví, kam skladbou Music Bitch mířím. Je to naše odpověď a názor na současnou populární hudební scénu,“ říká s úsměvem Pavel Kadlíček.

Do natáčení klipu v hospůdce U Olinka se zapojily známé tváře ochotnického divadla Dostavník, ale mihnou se v něm i další Přerované.

„Člověk pořád řeší dokonalý zvuk, ale pak zjistí, že je spousta lidí, kteří jsou šťastní i za to, kdybychom jim ty písničky nahráli na obyčejný magneťák. Na natáčení klipu jsme nemuseli shánět žádný kompars, protože stačilo říct hercům z Dostavníku, a šli do toho s námi,“ popisuje.

Album Music Bitch vznikalo po několikaleté pauze a původní výběr pětadvaceti skladeb se zúžil na čtrnáct.

„Základní pointou bylo předvést posluchačům něco jiného, než na co jsou zvyklí na pódiu. Lidé jsou zvyklí na akustiku, ale na nahrávce oproti živým koncertům více používáme elektronické podklady,“ doplňuje Martin Procházka, který hraje v „dechové sekci“ na trombón.

Na CD jsou ale i skladby, které znají posluchači z koncertů.

„To, co jsem za rok nahrávání dokázal, ale není fakt, že jsme nahráli čtrnáct písniček, a nebo jaký to má zvuk. Pro mě bylo velké vítězství, že se mi v jeden den podařilo dostat do studia všechny zpěvačky, které kdy v kapele působily. Eva přiletěla z Francie, Dita z Prahy a tou třetí je současná zpěvačka Jitka,“ líčí Pavel Kadlíček.

Kapela D.U.Bmusic oslaví v dubnu třicet let své existence a oslavy tohoto výročí si se svými posluchači a fanoušky opět užije v oblíbené hospůdce U Olinka.