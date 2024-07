Lidé lemovali silnici od podjezdu v Předmostí až ke křižovatce u Lidlu, mnozí ale na účastníky závodu čekali také u obchodního centra v Lipnické ulici.

Každý si hledal vhodné místo, ze kterého by byl ten nejlepší výhled. „Je to nádhera, sledujeme to i v televizi, takže jsme nadšení. Dnes jsme tu hlavně kvůli vnoučkovi, aby měl zážitek,“ prozradili manželé Šimečkovi, kteří se přišli na závod podívat.

Průjezd Přerovem si užil i otec jednoho ze závodníků Czech Tour Štěpána Daleckého, který startuje za slovenský tým Pierre Baguette Cycling.

„Jezdím na kole rád, ale dnes jsem tu především kvůli synovi. Zítra startuje etapa u nás ve Zlíně, takže se určitě pojedu podívat po trati a v plánu mám i trasu do Šternberku. Mezi závodníky je světová špička, takže je to pro syna velká zkušenost,“ řekl Jiří Dalecký ze Zlína.

Podle organizátora cyklistických závodů v Přerově Aleše Procházky, který má zkušenosti i z Tour de France, by bylo skvělé, kdyby při takto významných závodech lidé cyklisty na trase vítali a povzbuzovali s větší slávou.

„Ve Francii je příjemné vidět ten zájem lidí, kdy třeba zemědělec vezme seno a vytvoří z něj nápis vesnice, kterou závod projíždí. Vytvořit takovou atmosféru i u nás by bylo určitě skvělé. Tento závod je taková cyklistická NHL, což ale mnozí zatím nechápou,“ poznamenal.