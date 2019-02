Kvůli likvidaci jmelí chemickým postřikem se uzavře část cyklostezky Bečva v Přerově, a to v úseku od lávky u loděnice až po most u tenisových kurtů. Jmelím jsou obsypány stromy v Rybářské aleji, které stezku lemují.

Rybářská alej v Přerově se na několik dní zcela uzavře – a to kvůli postřiku jmelí. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

„Zatím přesně nedokážeme odhadnout, kdy a na kolik dní se stezka pro cyklisty uzavře. Záleží to hlavně na počasí - při aplikaci roztoku totiž nesmí na stromy pršet ani sněžit - to by se naše práce zcela minula účinkem,“ řekl Jan Servus, jehož firma bude v Rybářské aleji postřik provádět.

Firma odhaduje zahájení prací na únor, nejpozději však březen.

„Cyklisty i chodce na uzavírku aktuálně upozorní značky. Prosíme je, aby zákaz respektovali a nevystavovali se tak zbytečně nebezpečí,“ doplnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Radikální a zdravotní řez

V Rybářské aleji jsou vysázeny především javory, které jsou napadány, mnohdy i masivně, parazitujícím jmelím. Podle odborníků odčerpává z dřeviny vodu a celkově ji oslabuje.

„Větve postupně zasychají a odumírají, a proto je problém nutné řešit. Způsoby, jak se jmelí dočasně zbavit, jsou dva. A to radikální a zdravotní řez, tedy odstranění větví se jmelím, nebo chemický postřik, při němž jmelí postupně odumře a opadne,“ upřesnila Svatava Doupalová z přerovského magistrátu, která má ve městě na starosti zeleň.

Podle ní je nutné metody v průběhu života dřevin opakovat, protože semena jmelí jsou roznášena ptactvem i z větších vzdáleností. Postřik i práci zaplatí Povodí Moravy.