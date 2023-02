Podle senátorky Jitky Seitlové (KDU-ČSL) by ale radnice mohla postupovat rychleji - za tři roky město požádalo kraj pouze o 54,7 milionu korun z celkové částky 132 milionů. Stavba vytoužené cyklostezky se navíc odkládá.

„Zjišťovala jsem, jaké akce se připravují a bylo mi sděleno, že město chystá a realizuje čtyři akce v odhadované výši jen 102 milionů korun. Za tři roky požádalo kraj o 54,7 milionu, což představuje 41% z celkové částky,“ konstatovala místopředsedkyně Senátu a senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.

Žádnou z těchto částek podle ní dosud město kraji nevyúčtovalo a koncem roku 2022 požádalo o prodloužení všech termínů přípravy nebo realizace akcí.

„To, že město s využitím poskytnutých peněz nespěchá, není pro obyvatele Dluhonic dobrá zpráva. Chodníky, parkoviště a další infrastruktura už mohly sloužit lidem. Nejvážnější se mi jeví odklad cyklostezky v Dluhonicích. Občanům na Přerovsku cyklodoprava pro cesty do zaměstnání chybí. Pokles hodnoty peněz navíc snižuje rozsah provedených investic,“ tvrdí senátorka.

Projektová příprava cyklostezky byla na žádost města z již poskytnuté finanční částky vyškrtnuta.

„Podle sdělení města je důvodem příprava retenční nádrže Prechezy, záměr ovšem zatím nebyl v žádné fázi návrhu úřadům předložen,“ podotkla.

Náměstek: Čerpali jsme na projektování

Přerovský náměstek pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO) se ale vůči tomu ohradil. Podle něj město s kompenzacemi v žádném případě neotálí.

„Hotová už je rekonstrukce kulturního domu za zhruba 3 miliony. Zpracovávají se projektové dokumentace na rozvojovou lokalitu Záhumení, ale také na chodníky, parkovací plochy a veřejné osvětlení. Všechny tyto akce máme vyprojektovány a jsou minimálně pod územním rozhodnutím, některé pod stavebním povolením. Čerpáme od kraje takové částky, které jsme potřebovali na projektovou činnost. Teď budeme žádat o čerpání financí na vlastní realizaci akcí,“ vysvětil Tomáš Navrátil.

Stavba cyklostezky v Dluhonicích zatím vázne na jiném projektu - záměru chemičky vybudovat retenční nádrž.

„Dokumentace cyklostezky je ve zpracování a projektová příprava by měla být ukončena letos. Obě akce je nutno z územně-technických důvodů řešit ve vzájemné součinnosti. Precheza je také vlastníkem převážné části cyklostezkou dotčených pozemků. Předpoklad realizace je rok 2024, stavba přijde na 11,5 milionu korun,“ upřesnil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

Nevybráno 77 milionů

Olomoucký kraj obdržel v roce 2020 prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky na realizaci kompenzačních opatření v místní části Dluhonice v souvislosti se stavbou dálnice D1.

„Kraj tyto finance v celkové výši 132 milionů korun poskytuje postupně statutárnímu městu Přerov na předem odsouhlasené akce, a to na základě každoročního požadavku. V roce 2020 kraj městu vyplatil na první etapu 9,3 milionu korun, v roce 2021 na druhou 5,9 milionu a v roce 2022 na třetí etapu 39,5 milionu korun. Město dosud žádnou z těchto částek nevyúčtovalo,“ uvedl v dopise senátorce olomoucký hejtman Josef Suchánek.

„Na první etapu je prodloužen termín vyúčtování do 31. července 2023, na druhou etapu do 28. února 2023 a na třetí do 31. března 2024. Celkem Olomoucký kraj vyplatil městu 54,7 milionu korun a zbývá ještě poskytnout 77,3 milionu, které budou vyplaceny v následujících letech podle předložených žádostí statutárního města Přerov,“ zmínil.

Na jednání krajského zastupitelstva loni v prosinci byl podle hejtmana prodloužen termín použití již vyplacených finančních prostředků ve výši 39,5 milionu korun, a to do 31. prosince 2023, a termín vyúčtování byl stanoven do 31. března 2024.

„Současně byl upraven účel použití, kdy byla z akcí na základě žádosti města vyjmuta realizace cyklostezky, která byla podle sdělení Přerova hlavním důvodem, proč dosud nebylo řádné vyúčtování provedeno. Kraj požaduje, aby byly vyplacené kompenzační prostředky použity na vzájemně odsouhlasené akce a tyto byly řádně vyúčtovány v termínech dle smlouvy, případně dodatků ke smlouvám,“ uzavřel hejtman.

