Cyklistům a chodcům, kteří v posledních měsících zápasili s omezeními v ulici Pod Valy v Přerově, se konečně ulevilo. Stavebníci po čtyřech měsících dokončili rozsáhlou rekonstrukci chodníku a stavbu smíšené cyklostezky. Trasa je hotová a využívat ji mohou chodci i cyklisté.

Ulice Pod Valy v Přerově má nové chodníky a smíšenou cyklostezku. Na stavbu, která je letos největší svého druhu v Přerově, přispěl i Státní fond dopravní infrastruktury. | Foto: Magistrát města Přerova

Stavba přišla na 8 milionů 861 tisíc korun a stát na ni přispěl částkou zhruba 3,5 milionu. „Chodník má délku 130 metrů, stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem je dlouhá 270 metrů. Oproti původní trase byl chodník v některých částech, zejména pod hradbami, rozšířen směrem do komunikace,“ popsal náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Cyklostezka Bečva zahajuje sezonu. Z Přerova do Oseku a zpět

Součástí rekonstrukce, která začala v polovině února, je i kontejnerové stání pro deset kontejnerů na smíšený a tříděný odpad. V rámci stavby došlo i k úpravě veřejného osvětlení - stávající stožáry včetně svítidel byly demontovány a nahrazeny novými.

Nová cyklostezka propojí lávku u loděnice s Žerotínovým náměstím

Zrekonstruované chodníky a nová cyklostezka propojují po obou stranách silnice lávku U loděnice se Žerotínovým náměstím. Část stavby je ze zámkové dlažby, část po dohodě s památkáři z chodníkových dlaždic. Vyvýšený přechod pro chodce, který spojuje obě strany, je ze žulové kostky.

Vyřešeno je i odvodnění

„Řešilo se vyspádováním do travnaté plochy přes zapuštěnou záhonovou obrubu nebo do silničního tělesa. Vody jsou svedeny stejně jako dosud do dešťové kanalizace,“ uzavřel náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).