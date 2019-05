Na zvýšenou hlukovou zátěž se musejí připravit během května obyvatelé Přerovska. Ve dnech od 9. května do 3. června se totiž na území České republiky uskuteční mezinárodní vojenské taktické cvičení Dark Blade 2019.

Cvičení Dark Blade. Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

„Nejintenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních dnech od 20. do 31. května, a to v době od 9 do 23 hodin,“ informovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.