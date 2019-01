Brodek u Přerova – Byl to podnik s více než stoletou tradicí. Historie cukrovaru v Brodku u Přerova sahá až do roku 1881. V roce 1960 evidoval téměř dvě stovky zaměstnanců, poslední řepnou kampaň zažil v roce 1997. V letošním roce čeká areál částečná demolice.

Cukrovar v Brodku u Přerova | Foto: Deník/Iva Najďonovová

O tom, že cukrovar v Brodku byl prosperujícím podnikem již během prvních let činnosti, hovoří i historické materiály.

„Zásluhou cukrovaru bylo v obci zřízeno veřejné osvětlení. V říjnu roku 1892 totiž tamější správa darovala obci čtyři lucerny k nočnímu svícení. Byly umístěny na dubové sloupy a postaveny na rozcestí k nádraží, u mostu, u věže a u sochy svaté Anny. Veřejné elektrické osvětlení pak bylo zavedeno v roce 1912," přiblížil Jiří Lapáček, ředitel přerovského archivu.

Cukrovar byl v letech 1989–1992 součástí státního podniku Cukrovary Olomouc, poté byl až do svého zániku koncem roku 2000 samostatnou akciovou společností Cukrovar Brodek u Přerova.

Emoce za ty roky vychladly

Zhruba deseti hektarový pozemek je od obce oddělen železniční tratí.

Zlikvidovat by se měly asi dvě třetiny areálu.

„Cukrovar není v provozu už několik let. Lidi, kteří tam pracovali, to asi netěší. Ale myslím, že emoce už za ty roky vychladly. Bylo by to jiné, než kdyby se to bouralo hned po uzavření," podotkl starosta obce Roman Zbožínek.

Areál bývalého cukrovaru v Brodku u Přerova před lety odkoupila akciová společnost PMS Reality se sídlem v Hanušovicích.

„Společnost prostory koupila spolu se závazkem předchozího vlastníka, že cukrovar už v budoucnu nebude provozován a sloužit k výrobě cukru," vysvětlil člen představenstva společnosti Antonín Polák.

Bytový dům i vlečka zůstanou

V současné době probíhají přípravné fáze na provedení odstranění části staveb a technologií nacházejících se v areálu. Jde především o ty, které sloužily výhradně pro výrobu cukru.

„Zůstanou zachovány stavby, které mají potenciál pro budoucí využití, vlečka, veškerá připojení na inženýrské sítě, čistírna odpadních vod a další. Zůstane i bytový dům," uvedl dále.

Bourat by se mělo začít počátkem letních měsíců.

Co bude dál s areálem společnost neprozradila.

„Prozatím je předčasné se o podrobnostech budoucího využití bavit konkrétně. Pouze můžeme ubezpečit, že bude realizováno v souladu s platným územním plánem," dodal na závěr Antonín Polák.