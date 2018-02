Čtyřletá Anička statečně bojuje se zákeřnou nemocí, pomáhá ji Dobrý anděl

Cystická fibróza - nemoc, která sice není na první pohled vidět, přesto je ale nevyléčitelná. Právě s tímto závažným onemocněním se narodila čtyřletá Anička z Dřevohostic.

„I když je to boj na celý život, nikdy to nevzdáme,“ řekla maminka Aničky, paní Kateřina.



Nejvýznamnějším projevem nemoci jsou časté infekce dýchacích cest.

„Anička třikrát denně inhaluje a následně provádí dechovou rehabilitaci. To napomáhá vykašlat hustý hlen, který se jí tvoří v dýchacích cestách. Nebezpečné bakterie, kterých se plíce zdravého člověka jinak snadno zbaví, se v tomto hlenu rády usazují a poškozují plíce,“ vysvětlila Markéta Křížová z nadačního fondu Dobrý anděl.

Tyto bakterie se vyskytují například v hlíně nebo stojaté vodě. Rodina tak musí svůj každodenní život podřídit zákeřné nemoci.

„Každý den doma dezinfikujeme veškeré odpady předtím, než k nim dcera dojde,“ popsala maminka Aničky.



Cystická fibróza, nebo také mukoviscidóza, mimo jiné způsobuje poruchu trávení a vstřebávání živin.

„Současně s jídlem musí po celý den Anička užívat enzymy, které pomáhají strávit i potravu. Omezení a pravidel, které je třeba denně dodržovat, je mnohem více. Časté infekce nejsou výjimkou, pacienti užívají několikrát ročně antibiotika,“ doplnila Markéta Křížová.

S výdaji pomáhají pravidelné příspěvky

Rodina musí už od narození dívky nakupovat zdravotní pomůcky, dezinfekční přípravky, vitamíny, nutridrinky nebo papírové kapesníky. O pomoci nadačního fondu se rodina dozvěděla v nemocnici.

„Touto cestou bychom s manželem chtěli poděkovat za pravidelné příspěvky. Díky nim je totiž náš boj s nemocí naší dcerky o něco více snazší,“ dodala paní Kateřina.



Anička musí dojíždět na pravidelné kontroly do pražské Fakultní nemocnice Motol, jednou za čas ji tam čekají také pravidelné čtrnáctidenní hospitalizace.

„Dlouhodobě ji trápí stav podvýživy, protože nemocní cystickou fibrózou musí jíst vysokokalorickou stravu o čtyřicet procent vyšší než zdravý vrstevník,“ informovala Markéta Křížová.

Od září navíc malá bojovnice dochází na tři hodiny denně do školky, bohužel ale bývá často nemocná, více času tak tráví doma s maminkou a sestřičkou Nikolkou, která se narodila v loňském roce.

Dobrým andělem se může stát kdokoliv

Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a začít přispívat. Nadace Dobrý anděl odevzdává všechny příspěvky do posledního haléře.



Nadační fond Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, kde má rodič nebo dítě rakovinu či jiné závažné onemocnění, kvůli kterému se rodina dostala do finanční tísně. Fond založili v roce 2011 Petr Sýkora a Jan Černý.



Během šesti let pomohli dárci téměř pěti tisícům rodin po celé republice.



„Rodinám je zasílána finanční pomoc v řádu několika tisíc korun každý měsíc. Tyto příspěvky plynou nejčastěji na výdaje spojené s léčbou a běžným chodem domácnosti, protože se vážná nemoc často pojí s přerušením zaměstnání jednoho z rodičů,“ uzavřela Markéta Křížová.



Lidé pomáhají také na Přerovsku a Hranicku

Přerov – 199 Dobrých andělů

Hranice – 107 Dobrých andělů

Tovačov – 8 Dobrých andělů

Kojetín – 26 Dobrých andělů

Dřevohostice – 13 Dobrých andělů

Lipník nad Bečvou – 62 Dobrých andělů



Celkem bylo přijato do systému pomoci 1043 rodin z celé České republiky. Každý měsíc se počet navyšuje průměrně o sedmaosmdesát rodin s nezaopatřenými dětmi, ve kterých se potýká rodič nebo dítě s onkologickým onemocněním nebo jinou vážnou nemocí.