Čtyřicáté třetí kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků Skladník - manipulant výroby. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22600 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Nástup možný IHNED nebo po dohodě., , Náplň práce:, manipulace se zbožím a materiálem; příprava k expedici; kontrola správnosti naskladnění, vyskladnění; skladová administrativa a evidence., , Požadavky:, Manuální zručnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci; Týmový hráč; Praxe na VZV - průkaz VZV výhodou, není podmínkou., , Nabízíme:, Motivující mzdové ohodnocení s bonusy již ve zkušební době; Práci v energickém týmu; Balíček firemních benefitů (týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu - 2kč/km příspěvek na dojíždění (cesta do práce - i pro bydliště v Hranicích, 100 Kč stravenky, možnost mimořádné odměny); Zázemí v moderním prostředí - nové technologie; Možnost kariérního růstu, dalšího vzdělávání; Práci v třísměnném směnném provozu - volné víkendy., , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: aweissova@lear.com;, - osobně: kdykoliv je možné vyplnit si Náborový dotazník na recepci závodu - pohovor však po předchozí domluvě.. Pracoviště: Lear corporation hranice czech republic s.r.o. - pracoviště hranice, Olomoucká, č.p. 306, 753 01 Hranice 1. Informace: Adéla Weissová, .

Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních Pokojská. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nechybí Vám smysl pro pořádek a máte chuť pracovat? Pak hledáme právě Vás!, , Požadujeme: , •spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, •aktivní přístup k práci, , Co Vás čeká:, •úklid hotelových pokojů a přilehlých prostor, , Co Vám můžeme nabídnout? , •Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení , •Směny krátký/dlouhý týden , •Práci u stabilní společnosti , •Příjemné pracovní prostředí, •Zaměstnanecké výhody (podnikové stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost využití slev na lázeňské pobyty, wellness), •Nástup dle dohody. Pracoviště: Lázně teplice nad bečvou a.s., 753 01 Hranice 1. Informace: Pavla Vozáková, +420 581 686 293.