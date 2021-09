„Je běžné, že budujeme cyklostezky, a pak je městu předáme - pro naši firmu jsou zásadním tématem,“ reagovali na to zástupci firmy.

„Zvažujete investici do cyklostezky, chodníků nebo veřejného osvětlení?“ zeptal se zástupců investora.

Podle Horkého je třeba myslet také na to, že by měl být průmyslový park přístupný i na kole nebo pěšky ze zastávky autobusu.

„Jak vysoký investiční příspěvek jste schopni vložit do rozpočtu města, aby to vyvážilo případné navýšení dopravy nebo větší opotřebení komunikací?,“ zajímalo třeba opozičního zastupitele Jana Horkého (SpPP), který podal doplňující návrh, aby se při prodeji stanovily podmínky v souladu s plánem udržitelné mobility a adaptační strategií na změnu klimatu. Jeho návrh podpořila většina přítomných.

„Pokud bude dobrá konstelace, mohli bychom mít v ruce stavební povolení někdy roce 2023. Výstavba by se mohla rozběhnout v letech 2024 až 2025,“ nastínil Michal Dospěl. Podle něj je hlavní výhodou fakt, že společnost CTP všechny své budovy vlastní.

„Když vytvoříme budovy optimální pro místní výrobní firmy a společnosti, tak věříme tomu, že je do těch našich prostor dokážeme nastěhovat a ony tam budou spokojeny. Jednáme se třemi přerovskými firmami, které by byly v parku spolu s námi a chtějí zde stavět vlastní haly - jedná se o firmy Stilparkett, H print a DIS nářadí,“ upřesnil obchodní manažer Pavel Blažek.

Společnost, která před lety nastartovala úspěšný hranický CTPark s řadou pracovních příležitostí, chce zakotvit i v Přerově. Zastupitelé na svém pondělním jednání zvedli ruku pro záměr na úplatný převod pozemků v lokalitě Staré Rybníky z majetku města. Přerovský průmyslový park by mohl v budoucnu zaměstnávat až šest set lidí.

