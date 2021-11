Pokud se někde v České republice blíží epidemie rizikovému scénáři, tak je to právě Olomoucký kraj. Denní přírůstky pozitivně testovaných na koronavirus se v regionu vyšplhaly na březnové hodnoty. Hygienici jsou tak opět pod obrovským náporem.

Antigenní testy na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radka Doležalová

Vytrasovat všechny kontakty nově pozitivně testovaných už nestíhají, a to ani do 48 hodin. Apelují proto, aby lidé pomohli omezit šíření viru a riziko, že se dostane do zranitelné části populace dodržováním základních hygienických pravidel.