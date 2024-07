Přesná čísla aktuálně nevím, ale je to zhruba ke dvěma tisícům. Spousta lidí čeká zřejmě i na to, jak se vyvrbí počasí. Myslíme, že by nakonec mohlo dojít okolo 3,5 tisíce lidí.

Jak to bude na místě s jídlem a pitím?

Jedním z hlavních sponzorů je pivovar Zubr. Co se tedy týká pitného režimu, bude zajištěný právě touto společností. K dispozici bude také jedenáct gastro stánků, ve kterých si budou moci návštěvníci koupit různý sortiment jako například hamburgery nebo třeba palačinky.

Je akce vhodná pro děti?

Ano, akce je koncipována jako rodinný festival. Bude zde i dětská zóna s vyžitím pro nejmenší. Najdete tam například skákací hrad, trampolíny či tvořivé dílničky. Dětská část areálu bude přístupná do 20 hodin.

Lze koupit lístky i na místě?

Aktuálně stále probíhá předprodej za zvýhodněných 850 korun. Lístky můžete zakoupit osobně v Městském informačním centru či v prodejní síti Ticketportal. Vstupné mohou lidé koupit i přímo na místě. Zvýhodněné lístky za 850 korun budou k dispozici do sobotních 14.00. Poté se cena na místě zvýší o stovku.

Kdo akci organizuje?

Hlavním pořadatelem je město a KIS Přerov, což je městská společnost, která zajišťuje kulturní vyžití v Přerově. Na akci se organizačně podílí také agentura Petarda Production. Ta v minulosti s KIS Přerov již spolupracovala a zkušenosti byly pozitivní. Organizátoři z Petarda Production nám pomohli především domluvit účinkující, jelikož komunikace s interprety bývá občas složitější.

Na kolik organizace festivalu přijde a kdo hradí náklady?

Celkové náklady by měly být do čtyř milionů korun a hradit je bude městská pokladna. Předpokládáme ale, že velká část se ze vstupného vrátí.

Jak to dopadlo s peticí proti konání festivalu v Michalově?

Zvažovali jsme argumenty, které v petici zazněly. Projednala to i rada. Vnímáme, že obavy lidí jsou spíše preventivního charakteru. Bojí se hlavně o to, aby se park nezničil. Jako organizátoři jsme udělali celou řadu opatření, aby k tomu nedošlo – oslovili jsme bezpečnostní agenturu, máme zajištěnou pořadatelskou službu a v pohotovosti bude i městská policie. Všichni budou dbát na to, aby se nikdo nedostal do okrasné části parku.