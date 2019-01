/PROGRAM FESTIVALU/ Jedna z největších akcí přerovského pivovaru se blíží. Čtrnáctý ročník Zubrfestu se uskuteční v sobotu 16. června od 10 do 23 hodin v areálu přerovského pivovaru, lidé se mohou těšit na dvě hudební scény, freestyle motocross show a samozřejmě dobře vychlazený pěnivý mok.

Vstupenky jsou k mání v podnikové prodejně pivovaru. Novinkou v letošním roce je možnost zakoupit si vstupenku online, a to přes webové stránky pivovaru.



„Zubrfest se stal již tradiční oslavou začátku léta a jsme rádi, že i v letošním roce přinášíme nabitý hudební i doprovodný program, který jistě potěší každého fanouška dobré zábavy. Vzhledem k tomu, že každým rokem na Zubrfest vyráží stále více návštěvníků, kteří nejsou z Přerova a okolí, spustili jsme poprvé možnost zakoupení vstupenky v předprodeji online, abychom jim nákup vstupenky ulehčili,“ vysvětlil ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Začátek obstará Pavel Novák

Pestrá hudební produkce bude také v letošním roce probíhat na dvou pódiích. Na hlavní Grand stage program odstartuje v poledne přerovský rodák Pavel Novák s Pirillo memories & Black Rose.

Od 14 hodin bude pódium patřit slovenské rockové kapele Horkýže Slíže, kterou následně vystřídá Rock & Roll Band Marcela Woodmana.

Návštěvníci se mohou těšit také na Martu Jandovou a skupinu Vypsaná fiXa. Celý hudební program zakončí další kapela ze Slovenska - Desmod, která se na prkna přerovského pivovaru postaví již potřetí. Celý program vyvrcholí ve 23 hodin slavnostním ohňostrojem.



Na Free stage, kde si přijdou na své milovníci regionálních kapel. Vystoupí zde GOC, Greynbownes, Critical Acclaim, Hanz‘s Fuckers, DayOFF, Barricade, Dr. Hekto, Stará Dobrá Ruční Práce a na závěr Hannibal Lecter.

Představení siláka i autogramiáda hokejistů

Ani v letošním roce nebudou návštěvníci areálu ochuzeni o bohatý doprovodní program.

„Kromě freestyle motocrossu s Liborem Podmolem obohatí také strongman Jiří Tkadlčík se svými siláckými kousky, hokejoví fanoušci se mohou těšit na autogramiádu hokejistů z HC Zubr Přerov a konat se budou samozřejmě také exkurze do pivovaru,“ vysvětlila Jana Dobrovská z agentury Ariston PR.



A nebyly by to ty správné oslavy, kdyby na nich chyběly samotné výrobky z produkce pivovaru.

Pivovodem přímo z ležáckého sklepa poteče nejenom jedenáctka Zubr Grand, ale i další druhy piva včetně stále populárnější dvanáctky Zubr Gradus. Nabídku doplní i Royal Dog Cider a limonády z produkce pivovaru. (job)



PROGRAM ZUBRFESTU 2018