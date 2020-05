V období nouzového stavu jsem se začal soustředit víc na sebe a na hudbu. Zkusil jsem dvacetidenní on-line meditační výzvu s Jayem Shettym a podstoupil jsem krátký dopaminový detox. Zároveň jsem si v prvních dvou týdnech zrekonstruoval pokoj, ve kterém jsem poté měl on-line koncert během karantény. Jsem taky ještě student, takže musím část svého času věnovat plnění a odevzdávání úkolů. Nouzový stav mě posunul zase o něco dál jako člověka a posunul mě o kousek blíž k mým cílům v hudbě. Buďme trpěliví, společně to zvládneme.

Daniel Doležal, kytarista kapely Inception of Fall

Krize, stejně jako většině lidí, nenahrála do karet ani nám. Pár týdnů před nástupem epidemie v Česku jsme vydali debutové EP "Builders of the World", takže tato situace nám dost komplikuje fyzickou distribuci CDček, jelikož nám odpadly všechny koncerty. Tím se ale zase vytvořilo hodně prostoru na psaní nového materiálu a obecně zlepšování se po muzikantské stránce. V běžném životě se situace asi nejméně dotkla našeho zpěváky Kuby, který už patří mezi pracující a funguje v podstatě v normálním režimu. Další tři členové si kromě domácího hraní užívají i více domácího učení a já si ve vyšším ročníku rovněž velice užívám přicházejících změn k vysokoškolským závěrkám. Lidem bychom rádi vzkázali, ať zatnou zuby a tuto dobu přečkají, protože čím zodpovědnější a ohleduplnější jeden k druhému budeme, tím dřív se budeme moct společně potkat na nějakém fajn koncertu. Těm, co nás podporují posíláme veliký dík a těm, kteří nás neznají, pozvánku k poslechu. Na YouTube najdete naše nové EP či videoklip, ale taky starší skladby, aktivní jsme samozřejmě i na Facebooku.

Petr Kadlec, zpěvák kapely Critical Acclaim

V této době temna, kdy nemůžeme hrát koncerty a ani pořádně zkoušet, jsme všichni z kapely zalezlí doma a snažíme se tvořit novou hudbu. Tu si navzájem posíláme a vymýšlíme, jak by to mohlo fungovat. Takhle vznikly další dva nové songy, které budeme chtít představit lidem hned, jak to situace dovolí. Před pár týdny jsme vydali nový singl s klipem "Dancing With My Ghost", takže se dá říct, že se něco dělo. Získali jsme spoustu pozitivních ohlasů. Stát na místě nechceme, takže se snažíme psát a tvořit, co nejvíc to půjde, i když je to komplikovanější než normálně.