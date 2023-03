Z vraždy otce a pokusu o zavraždění matky obvinili olomoučtí kriminalisté třicetiletého muže. Na své rodiče zaútočil nožem ve středu 22. března okolo půlnoci v pronajatém bytě v centru Tovačova na Přerovsku. Obviněnému cizinci hrozí až dvacet let vězení nebo výjimečný trest.

Vražedný útok se odehrál v pronajatém bytě v tomto domě na náměstí v Tovačově. | Foto: Deník/Magda Vránová

Policisté spěchali do bytu na náměstí v Tovačově v noci ze středy na čtvrtek. Nalezli tam vážně zraněného šestapadesátiletého muže. Přes veškerou snahu se jej zdravotníkům nepodařilo zachránit a ještě na místě zemřel.

Policie v bytě zadržela třicetiletého syna oběti. V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že se s otcem pohádal. Vzájemné neshody vyústily v agresivní útok.

„Syn okolo půlnoci zaútočil nožem na oba rodiče. Otec na místě zemřel, pětapadesátiletá matka zranění před zdravotníky i policisty utajila. Teprve v době, kdy byla převezena k výslechu, se jí na boku objevila krvavá skvrna z bodné rány. Kriminalisté ihned přivolali zdravotnickou záchrannou službu, žena byla v nemocnici ošetřena. Zatajením zranění se snažila chránit syna,“ popsal okolnosti případu vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství Jan Lisický.

Jde o první letošní vraždu v Olomouckém kraji.

Spor mezi uprchlíky v Tovačově skončil vraždou. Zadrželi syna oběti

Třicetiletý cizinec krátce po činu rozbil vstupní dveře do domu a pořezal se přitom na rukou. Zranění však nebyla vážná, a tak byl po ošetření v nemocnici umístěn do policejní cely. V době, kdy zaútočil na rodiče, nebyl pod vlivem alkoholu.

„Zjišťujeme, zda byl pod vlivem jiné návykové látky. Orientační test, který byl proveden, o tom hodně vypovídá. Jsme spíše přesvědčeni, že byl pod vlivem pervitinu. Motivem činu byly rodinné rozpory v kombinaci s psychickými problémy obviněného. Znalec bude řešit otázku, zda je tam souvislost s užíváním návykových látek nebo se jedná o psychickou poruchu,“ naznačil Jan Lisický.

Obviněný skončil ve vazbě. Za vraždu a pokus o vraždu mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

K násilnému konfliktu došlo podle starosty Tovačova Marka Svobody mezi ukrajinskými běženci. Ti do města přišli za prací v loňském roce poté, co na Ukrajině začala válka.

Z vraždy muže v Tovačově policisté obvinili jeho syna

„Je to velmi nešťastná událost, příčiny sporu zatím neznáme. Dosud ale nebyly žádné známky toho, že by se právě v této rodině mělo něco násilného odehrát. Pokud vím, tak si tady oba muži našli práci. Nebydleli na ubytovně, měli pronajatý byt. Nebyli to lidé, kteří by u nás žili na sociálních dávkách,“ popsal již dříve starosta a zároveň velitel tovačovské městské policie.