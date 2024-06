„Rozhodli jsme se vyjít požadavku společnosti vstříc, protože ambulancí praktických lékařů je v Přerově nedostatek. Díky rozšíření se kapacita střediska, ve kterém v současné době pracují tři lékařky, zdravotní sestra a administrativní pracovnice, navýší o více než dva tisíce pacientů. Navíc se toto zdravotnické centrum bude podílet na výchově nových praktických lékařů,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Zdravotnické centrum hodlá finance investovat do zlepšení služeb pro pacienty. „Prostředky z dotace chceme použít k dokončení další ordinace a čekárny s recepcí. Naším cílem je zajistit co nejkvalitnější a nejdostupnější zdravotní péči pro obyvatele města, a to nejen stávající pacienty, ale i pro ty nové, kteří momentálně hledají praktického lékaře,“ popsala vedoucí lékařka střediska Denisa Vitásková s tím, že nová ordinace byla se měla pacientům otevřít nejpozději do konce letošního roku.