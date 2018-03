Chybí vám kružítko? V Tovačově si ho koupíte v automatu

Znáte to. Přijdete do školy a po příchodu do třídy zjistíte, že nemáte tužku ani sešit. Co teď? Dříve nezbývalo než si pomůcky vypůjčit od spolužáka nebo rovnou vyrazit do papírnictví. V Tovačově už žáci na tamní základní škole nemusejí ani jedno, na chodbě jim totiž stojí výdejní automat s psacími potřebami.

„Na Facebooku jsem viděl o automatu reportáž a hned mě napadlo, že by se to hodilo i na naši školu. Společnosti, která je provozuje jsem proto napsal email s informacemi školy a otázkou, zdali by ho mohli dát i do té naší. A tak ho tady máme,“ vysvětlil žák šesté třídy a jeden ze „správců“ automatu David Klimt.



Iniciativu jednoho z žáků uvítal i ředitel Pavel Odehnal.

„Velmi mě potěšilo, že má někdo zájem o takovou věc, a proto jsem ji podpořil,“ zmínil.

Podle něj žáci automat využívají.

„Jsou ale samozřejmě tací, kteří věci nenosí a nosit nebudou, pro ně nějaký automat nehraje žádnou roli,“ řekl.

45 druhů zboží

A co vlastně v automatu mohou žáci pořídit?

„Od psacích potřeb jako jsou tužky, kružítka nebo pravítka, po doplňky, tedy věci využívané ve volném čase - hena tetování, sluchátka nebo gumičky do vlasů,“ shrnul zakladatel projektu EasySchool Adam Pučalík.



Do zařízení se vejde 45 druhů zboží, do každé spirály až 30 výrobků.

„Funguje to tak, že každá škola má svého ambasadora, který mi nahlásí, co chybí a co je třeba doplnit. Já mu to pak posílám poštou a oni si to doplní. Vše si řeší sami, jsou to takoví tvůrci tohoto projektu,“ uzavřel Adam Pučalík.

EasySchool jsou výdejní automaty s psacími potřebami pro základní školy. Projekt vznikl v roce 2014, kdy byl Adam Pučalík ve čtvrtém ročníku gymnázia v Havlíčkově Brodě a řešil problém, který má většina studentů – jak sehnat chybějící pomůcky do vyučování. Servis probíhá zhruba jednou měsíčně a funguje na principu „My nechceme nic po škole, škola nechce nic po nás“, je tedy zdarma. Automaty v současné době fungují po celé republice, nejvíce v Praze nebo Brně.