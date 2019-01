Přerov – Jedním z nováčků přerovské komunální politiky je i Tomáš Navrátil, který brzy oslaví třiatřicáté narozeniny. Dříve pracoval ve školství a zkušenosti sbíral také v zahraničí. Jako náměstek primátora bude mít na starosti školství, sociální věci a také oblast kultury a sportu.

Přerovský radní Tomáš Navrátil | Foto: DENÍK/Vojtěch Podušel

V zastupitelstvu jste novou tváří, můžete se krátce představit?

Jsem přerovský rodák a patriot. Do svých 25 let jsem žil na pravém břehu řeky Bečvy, teď se svou ženou a dvěma dětmi bydlím na straně levé. Vystudoval jsem Střední pedagogickou školu v Přerově – obor Výchovná a humanitární činnost se sociálně administrativním zaměřením. Necelé dva roky jsem pracoval jako vychovatel v Domově mládeže při Střední zemědělské škole v Přerově. Další dva roky jsem strávil v zahraniční – v Německu jsem pracoval také jako vychovatel a necelý rok jsem pracoval v Itálii v cestovním ruchu.

Po návratu do České republiky jsem se do školství nevrátil. Nastoupil jsem na pozici dispečera mezinárodní kamionové dopravy. Tam jsem pracoval téměř osm let až do současnosti. Při zaměstnání jsem si rozšířil vzdělání bakalářským titulem v oboru silniční doprava.

Proč jste se rozhodl kandidovat ve volbách? Jaké máte pocity ze svého nového působiště?

Chtěl jsem změnu. Tradiční politické strany v Přerově předvedly to, co předvedly a od občanů voličů za to dostaly vysvědčení. ANO vyhrálo volby a za námi se těsně umístilo SpP. Doufám, že se nám podaří o něco stáhnout obrovské zadlužení, které jsme zdědili. Také doufám ve snížení počtu ubytoven pro sociálně slabé, ale zde je třeba i změna zákona. Chtěl bych, aby občané svým radním mohli věřit.

S jakou představou jdete do vedení radnice a kterým oblastem se budete věnovat?

Budu mít na starosti školství, sociální věci, také oblast kultury a sportu. Na svém novém pracovišti se seznamuji s agendou, je třeba si uvědomit, že odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví je velmi rozsáhlý, například jen základních škol je v Přerově osm, mateřských škol jedenáct, domovů s pečovatelskou službou sedm, a tak dále. Ale věřím, že to zvládnu.

Co považujete za problémy Přerova, které je nutné bezodkladně řešit?

Problémy v Přerově jsou obecně známé – je to především doprava, vysoký počet ubytoven pro sociálně slabé, z toho pramenící vysoká nezaměstnanost.

Už jste se přestěhoval do nové kanceláře, nebo zatím váháte? Zvažujete dovybavení místnosti nebo nějaké úpravy?

V nové kanceláři působím už týden. Práce je spousta, nebylo na co čekat. Trochu jsem předělal nábytek, protože mám rád přehled a světlo. K dalším změnám se ale nechystám.

Noví politici z vedení ANO nejsou veřejnosti příliš známí. Můžete popsat své zájmy a to, jak trávíte volný čas?

K mým koníčkům patří určitě fotografování, četba, ale také práce na zahradě, kde si vždy rád vyčistím hlavu. Momentálně si chodím také jednou týdně s přáteli zahrát basketbal. Mám dvě děti, kterým se báječně věnuje moje žena – a já jsem rád, když mladší dceři stihnu alespoň večer přečíst před spaním pohádku. Víkendy se snažím věnovat z větší části rodině.

Máte nějaké osobní motto, kterým se řídíte?

Nerad používám silná slova, ale je mi velmi sympatické to Masarykovo notoricky známé „Nebát se a nekrást".

Budete mít kancelář otevřenou lidem a můžou se na vás v případě problémů obracet?

Jak už jsem zmínil na začátku, moje agenda je opravdu široká a troufám si tvrdit, že co do kontaktu s lidmi nejširší. Takže určitě do kontaktu s lidmi přijdu a pokud to bude v mých možnostech, rád lidem pomůžu, nebo je odkážu na své spolupracovníky, kteří jsou pracovití profesionálové se srdcem na pravém místě.