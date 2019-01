Přerovsko, Hranicko – Další dvě školy na Hranicku vyhlásily od pátku ředitelské volno z důvodu vysoké nemocnosti. V obou nemocnicích bývalého přerovského okresu pokračuje kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Minulý čtvrtek zaznamenali na ZŠ ve Všechovicích šestadvacetipro­centní absenci nemocných žáků. V pátek už se neučili ani ti zbývající. Ředitel jim dal volno i na pondělí, ale v úterý už se opět vrátí do tříd. Stejně tak byla od pátku prázdná i ZŠ v Bělotíně.

„Z důvodu vysoké nemocnosti u nás platí ředitelské volno až do úterý. Ve středu už jdou děti opět do školy,“ potvrdil ředitel školy Tomáš Navrátil. Na Přerovsku v těchto dnech nehlásila ředitelské volno kvůli chřipce žádná škola. „Poslední škola, u které máme nahlášeno zavření, je Základní škola Všechovice. Ředitelé ale nemají povinnost nás o uzavření školy informovat, i když to většinou dělají,“ uvedla pracovnice z oddělení hygieny dětí a mladistvých hygienické stanice v Přerově.

Kvůli epidemii také stále ještě platí zákaz návštěv v přerovské i hranické nemocnici.