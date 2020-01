„Žádné závažné případy chřipky u nás zatím nejsou. Vzorky od šestnácti praktických lékařů jsme zaslali do Národní referenční laboratoře, ale v tuto chvíli jsou mezi lidmi pouze nechřipkové viry,“ popsala přerovská epidemioložka Eva Bernardová. Její slova potvrzují i dětští lékaři.

„Děti k nám nejčastěji přicházejí s nachlazením, virózami, občas se objeví i střevní potíže nebo infekce močových cest. Na typickou chřipku jsme zatím nenarazili. Nenudíme se, ale rozhodně se nedá říci, že by byly ordinace přeplněné,“ shrnula přerovská dětská lékařka Dagmar Hlavičková.

Nejvíce nakažených je mezi dětmi do pěti let - na sto tisíc obyvatel jich připadne na 2 908. V kategorii od 6 do 14 let je nemocných méně - na 1 431, zhruba stejně marodů je i mezi středoškoláky a mladými lidmi od 15 do 24 let, a to na 1 487. Nemocnost se zatím vyhýbá jen dospělým a seniorům.

Kdy udeří je otázkou času

Chřipka většinou udeří plnou silou až na přelomu ledna a února, takže radovat se z toho, že by se regionu tentokrát vyhnula, je předčasné.

„Pacienti k nám teď chodí převážně s katary horních cest dýchacích, angínami nebo nachlazením. Někteří rodiče se také nakazí od svých nemocných dětí,“ přiblížil situaci ve své ordinaci přerovský praktický lékař Michal Chromec.

Problémy s administrativou e-neschopenek

Lékaři ale od ledna, kdy pacientům proplácí stát neschopenku už od prvního dne, pozorují větší uvědomělost marodů.

„Neschopenek napíšeme letos rozhodně více než loni a je vidět, že řada nemocných preferuje své zdraví před ekonomickými výhodami,“ shrnul Michal Chromec.

Podle něj to má určitě pozitivum - protože nemoc vyleží i pacienti, kteří by ji jindy přecházeli.

„Bacily se tedy nešíří tolik, což se může odrazit i na celkové nemocnosti,“ zmínil.

Praktické lékaře po změnách, které od letošního roku nastaly, více jako samotné určování diagnóz zdržuje zbytečná administrativa.

„Komplikací jsou e-neschopenky, které u trvalého bydliště pacienta vyžadují jak evidenční, tak popisné číslo. Dohledat ho nás ale zbytečně zdržuje. Posledním výkřikem je i to, že na jeden recept je možné vypsat pouze jeden lék. Vždy v minulosti byla přitom tradice, že se na jeden recept psaly dva léky. Máme tedy dvojnásobnou spotřebu a lidé pak chodí s vějířem receptů do lékárny,“ uzavřel.