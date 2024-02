Nárůst akutních respiračních chorob a chřipkových onemocnění zaznamenali v uplynulém týdnu epidemiologové na Přerovsku. Nejvíce nakažených je mezi dětmi do pěti let, v nemocnicích ale leží i pacienti se závažným průběhem. Na interně a v Léčebně dlouhodobě nemocných přerovské nemocnice už platí zákaz návštěv.

Pokud mají lidé příznaky virové nákaz, kašlou a kýchají, je třeba od nich udržovat čtyřmetrový odstup. | Foto: Deník/Zdena Lacková

„V Olomouckém kraji je nejhůře postiženým regionem Prostějovsko, nejméně nemocí je naopak v Jeseníku. Přerovsko je na prahu chřipkové epidemie a na sto tisíc obyvatel aktuálně připadne na 1755 nakažených,“ popsala situaci Markéta Koutná, mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Bacily útočí hlavně v dětských kolektivech a nejvíce marodů je ve věkové kategorii do pěti let. „Na sto tisíc obyvatel připadne na Přerovsku na 5 779 nakažených dětí do pěti let. Školáků od 6 do 14 let je 2 818, mladých lidí od 15 do 24 let pak 2 414. Dospělí a senioři stůňou o něco méně. Co se týče onemocnění covidem, došlo za minulý týden v Přerově k poklesu a evidujeme pouze patnáct případů,“ upřesnila Koutná.

Nákaza řádí především mezi dětmi

Zatímco dětští lékaři potvrzují zvýšenou nemocnost, u dospělých pacientů zatím není situace tak vážná. „Covidová onemocnění mají lehčí průběh a u dospělých a seniorů zatím nemůžeme mluvit o epidemii,“ shrnul přerovský praktický lékař Michal Chromec.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci už platí v přerovské nemocnici zákaz návštěv na dvou odděleních - interně a Léčebně dlouhodobě nemocných. V Prostějově se návštěvám uzavřela interna, podobně jako ve Šternberku.

Plošný zákaz návštěv zatím není

„K plošnému zákazu jsme zatím nemuseli přistoupit, ale pokud se bude situace nadále zhoršovat, nezbude nic jiného. V našich zdravotnických zařízeních v Přerově, Prostějově a Šternberku je se závažným průběhem chřipky hospitalizováno třicet pacientů, kteří mnohdy vyžadují dýchací podporu a jsou na umělé plicní ventilaci. Nejvíce je jich v prostějovské nemocnici, a to celkem dvacet,“ řekl Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti Agel, pod niž spadá i přerovská nemocnice. „U závažných případů jednoznačně převažuje chřipka, covidů s vážným průběhem je jen do pěti,“ doplnil.

Podle hygieniků už se dá s ohledem na počty nakažených v kraji mluvit o chřipkové epidemii. „Čísla tomu odpovídají, na sto tisíc obyvatel připadne v Olomouckém kraji na 2 083 nemocných. Nejdůležitější je omezit kontakty, pokud se člověk necítí dobře, a neposílat nemocné děti do škol a školek,“ radí mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.

Lidé by se měli očkovat

V období, kdy řádí chřipky, by lidé měli dbát zvýšené hygieny, mýt si častěji ruce a zakrývat si ústa a nos, aby se kapénková nákaza dál nešířila. „Měli by se také vyhýbat místům se zvýšenou koncentrací osob, například uzavřené prostory nákupních center a supermarketů jsou z tohoto pohledu rizikové. Dalším nástrojem prevence je pak očkování, které se týká zejména starších a chronicky nemocných,“ uzavřela Markéta Koutná.