Nahoru v minulém týdnu vyskočila nemocnost v obou horských okresech, celkově v regionu mírně poklesla vlivem prázdnin na Prostějovsku.

Zatímco v minulých týdnech v Olomouckém kraji řádily převážně běžné respirační viry, v posledních dnech již v ordinacích lékařů převažovali nemocní, které schvátila chřipka.

„V Olomouckém kraji máme mírný pokles nemocnosti v posledním týdnu, který je způsoben tím, že na Prostějovsku byly jarní prázdniny. Chřipka není na ústupu,“ uvedla vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Barbora Hanáková.

„Naopak se začaly zvyšovat počty nemocných v horských oblastech, které již postupně dorovnávají velká města,“ dodala.

Na Olomoucku přibývá starších nemocných

V olomouckém okrese bylo v posledním týdnu 2105 nemocných v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

„Už zde není takový nárůst ve věkové kategorii do pěti let, jak byl v předchozím týdnu, ale zvyšuje se podíl nemocných ve starších kategoriích. Nad 60 let máme nárůst o téměř 19 procent,“ informovala epidemioložka.

Z laboratoří a ordinací přicházejí epidemiologům hlášení ukazující na pokles běžných respiračních infekcí a zvýšený podíl chřipky.

„Narostl počet těžkých případů s klinicky závažným průběhem na 10 a máme již první úmrtí. Jde o starší pacientku z okresu Přerov, která měla chronická onemocnění, mimo jiné onemocnění plic,“ sdělila Hanáková.

Zákazy návštěv v nemocnicích

Během minulé chřipkové sezony zaznamenali epidemiologové v Olomouckém kraji celkem 29 těžkých případů, z toho devět nemocných zemřelo.

"Ve většině případů se jednalo o nemocné, kteří měli jiné chronické onemocnění, a chřipka dramaticky zhoršila jejich stav. To ale neznamená, že chřipka nemůže sklátit zdravého člověka. Důležité je, nepodcenit chřipku a vyležet ji," apelovala epidemioložka.

Kvůli chřipkové epidemii zakázaly návštěvy Vojenská nemocnice Olomouc, šternberská nemocnice, nemocnice na Přerovsku a ve Fakultní nemocnici Olomouc jsou od pondělí bez možnosti návštěvy blízkého pacienti na sedmi klinikách – tento týden se přidaly I. chirurgická klinika a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Vyhlášení zákazu návštěv v nemocnicích kvůli chřipce je v kompetenci ředitelů jednotlivých zdravotnických zařízení.

Převažuje razantnější "áčko"

Od počátku převažuje v regionu chřipkový vir typu A, u něhož dochází k rychlejšímu nárůstu epidemie.

Zatímco chřipka typu B, která v regionu řádila minulou sezonu, nemá explozivní nárůst, typ A má větší schopnost mutace a může vyvolávat pandemie.

O epidemii hovoří odborníci, když se nemocnost přehoupne přes 1600 až 1700 případů.