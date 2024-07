Přestože si drobní chovatelé na pestrou nabídku nemohli stěžovat, zazněla z jejich úst kritika na adresu zázemí přerovského výstaviště. To dnes podle jejich názoru nemůže konkurovat prostředí, ve kterém se konají výstavy například v nedaleké Kroměříži.

„Dříve jsme sem jezdili do té vedlejší haly, kde byly podmínky mnohem lepší. Mnozí chovatelé si stěžují, že je v hale špatné osvětlení, a přitom zdražilo vstupné. Když přijedete na podzim, je v hale tma a není skoro vidět. Zlatá Kroměříž - tam teď jezdí lidé ze širokého okolí, i z Prahy. Je to škoda, Přerov má dlouholetou tradici,“ notovali si chovatelé exotického ptactva z Blanska.

Králíky, slepice a kohouty nabízel na výstavě chovatel Daniel Tanuška. „Mám tu králíka - hermelína modrookého, ale oblibě se těší také maranská slepička, která je typická snůškou čokoládově hnědých vajec. Na odbyt jde i česká kropenka,“ popsal.

Dokoupit si drůbež do chovu přijela paní Šárka z Brodku u Přerova. „Máme doma pětadvacet slepiček a občas si něco dokoupíme. Domácí vajíčka jsou zkrátka domácí vajíčka - a při dnešních cenách se už vejce vůbec nevyplatí kupovat. Chováme i králíky a kachny,“ svěřila se.

Podle organizátorů mají chovatelské výstavy v Přerově dlouholetou tradici.

„Letos je to už pětadvacátý ročník. V nabídce jsou kromě drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva také chovatelské potřeby, rostliny, okrasné květiny, med, ovoce a zelenina. Jsou zde i stánky s občerstvením,“ shrnula za organizátory Světlana Pohanková.

Podle ní prošly v neděli branami výstaviště asi dva tisíce lidí.

„Většina chodí už brzy ráno - akce totiž začíná v šest hodin. Na jaře a v létě výstavu navštěvují nejen chovatelé, ale dorazí i hodně zahrádkářů. Chtělo by to ale provést nějaké úpravy zázemí, aby prostředí pro konání výstav odpovídalo jednadvacátému století. My jsme tu jen v nájmu, je to na majitelích výstaviště,“ uzavřela. (pu)