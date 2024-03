„Stalo se to den po začátku sklizně. Když přijde orkán nebo vichřice s vodou, chmel ztěžkne a vyškube to lanka. Už jsem ale viděl i polámanou betonovou konstrukci - proti takové síle není obrana. I když jsme očekávali nadprůměrnou úrodu, nakonec to byl průměr - zachránili jsme kolem 12 metráků z hektaru,“ vzpomněl předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

Zemědělci přišli o 26 hektarů chmelnic. „Co spadlý hektar, to milion korun. Vyčíslené náklady na likvidaci stržených chmelnic činily přes 2 miliony, ztráta na produkci, která byla zničena, jde do 35 milionů. Produkci totiž nebylo možné očesat ani prodat,“ dodal. Podle něj popadaly ty nejkvalitnější porosty.